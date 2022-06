Bevor der Mäher kommt: Rettung für Rehkitze mit einer Drohne

Von: Andreas Daschner

Gerettete Rehkitze werden in Wannen gesetzt. An einem schattigen Plätzchen können sie dann abwarten, bis ein Feld abgemäht ist. © Privat

Jedes Jahr sterben Rehkitze einen grausamen Tod: Sie werden von Mähwerken der Landwirte erfasst. Johann Bichler weiß das aber zu verhindern. Er geht vor der Mahd mit Drohnen auf die Suche nach den Jungtieren. So hat er alleine heuer 35 Kitze gerettet.

Wenigmünchen – Der Morgen in den Monaten Mai und Juni beginnt auf dem Hof der Familie Bichler früh. Schon um 3.30 Uhr zieht Philipp Bock mit meist einem oder zwei Helfern los. Im Gepäck hat er das Gerät, mit dem er in den kommenden Stunden bis zum Morgengrauen kleinen Rehkitzen das Leben retten wird: eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Bock ist ein Freund der Bichlers und fliegt die Drohne der Landwirts-Familie. Er ist nicht der einzige, der früh morgens für die Tierbabys im Einsatz ist. Bichler beauftragt parallel meist zwei weitere Drohnenpiloten samt Helfern, um seine Flächen vor dem Mähen komplett abzusuchen. Bis etwa 9 oder 10 Uhr haben sie dazu Zeit. Dann beginnen die Mäharbeiten.

Die Rehkitz-Retter: Helferin Giulia Petermeyer, Drohnenpilot Philipp Bock und Landwirt Johann Bichler. © Privat

Familie Bichler bewirtschaftet seit 2002 einen Hof in Wenigmünchen nach den Bioland-Richtlinien. Auf seinen Feldern baut Bichler Weizen, Dinkel, Körnermais, Zuckerrüben und Sonnenblumen an. Weil in der biologischen Landwirtschaft keine chemischen Mittel zur Unkrautbekämpfung eingesetzt werden können, wird zur Unkrautregulierung Kleegras angebaut.

Gut geschützt

Das Problem: „Kleegras wirkt wie ein Magnet auf Rehe“, sagt der Landwirt. Die Geißen legen dort ihre Kitze ab, weil sie im hohen Gras vor den natürlichen Feinden wie Wolf oder Wildschwein gut geschützt sind. „Außerdem ist die Verschattung im Kleegras besser als auf anderen Wiesen“, sagt Bichler. Von der Gefahr durch das Mähwerk ahnen die Tiere nichts.

Der Traktor des Wenigmünchner Landwirts ist auch mit einem Piepser ausgerüstet, um Tiere aufzuschrecken. „Das hilft zum Beispiel bei Hasen“, sagt er. Nicht aber bei Rehkitzen. Die ducken sich bei Gefahr nämlich einfach tiefer ins Gras, um sich zu verstecken. Und das machen sie gut. „Man bemerkt die Kitze oft nicht einmal, wenn man direkt daneben steht“, sagt Bichler.

Für den Landwirt ist es natürlich auch jedes Mal ein Drama, wenn eines der Jungtiere den scharfen Messern zum Opfer fällt. Darum informierte er sich rasch, als vor rund vier Jahren die Drohnen aufkamen: Per Wärmebildkamera werden die Kitze aufgespürt und können so vor der Mahd aus der Wiese gerettet werden. „Damals war die Auflösung der Kameras allerdings noch schwach“, sagt Bichler.

Kaum Eigengeruch

Das hat sich mittlerweile aber geändert. Vor allem in den frühen Morgenstunden, wenn der Boden noch kühl von der Nacht ist, lassen sich die Kitze gut aufspüren. „In unseren Augen ist es mittlerweile die zuverlässigste Methode, um die Tiere zu finden“, sagt Bichler. Sogar besser als Jagdhunde, denn die Kitze haben kaum einen Eigengeruch und können von den Hunden deshalb nur schwer aufgespürt werden.

Rund 6000 Euro muss man für eine Drohne investieren. Bichler hat seine heuer gebraucht, aber noch relativ neuwertig erworben. Mit ihr zieht Bock also früh los und fliegt die Felder ab. Rund 30 Hektar Land können pro Drohne täglich abgeflogen werden. Leuchtet auf dem Monitor der Wärmebildkamera ein roter Fleck auf, werden die Helfer tätig.

Aus dem Feld

„Sie werden per Walkie-Talkie zu der Stelle gelotst“, erzählt Bichler. Einfach so können die Helfer das Tier aber nicht aus dem Feld tragen. Wenn sie es anfassen, nimmt das Kitz den Geruch der Menschen an und wird von seiner Mutter womöglich nicht mehr gefüttert. „Die Helfer tragen deshalb Handschuhe“, berichtet Johann Bichler.

Die Tiere werden meist in Wannen gesetzt und während der Mahd an ein schattiges Plätzchen am Waldrand gelegt. Ist das Feld abgemäht, werden die Tiere selbstverständlich wieder frei gelassen. 35 Mal haben Bichler sowie seine Piloten und Helfer auf diese Weise ein Kitz vor einem grausamen Tod bewahrt. Der Wenigmünchner Landwirt hofft deshalb, dass sein Beispiel Schule macht und noch weitere Landwirte Drohnen einsetzen.

Landwirte,

die einen Drohnenpiloten benötigen, können im Internet unter www.rehkitzrettung.eu eine Ausschreibung platzieren. Wer selbst als Pilot oder auch als Helfer mitwirken will, kann sich dort ebenfalls melden.

