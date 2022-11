So viel kostet die Sanierung der Mehrzweckhalle

Von: Eva Strauß

Die Gaststätte in der Mehrzweckhalle: Bei Ausstattung und Art der Küche gibt es noch Klärungsbedarf. © peter weber

Die Mehrzweckhalle in Aufkirchen muss dringend saniert werden. Darüber ist sich der Gemeinderat einig.

Egenhofen – Unklar ist aber noch, wie das Ganze finanziert werden soll. Und bei der Ausstattung des Gastrobereiches gibt es auch noch Klärungsbedarf.

Kristin Kurczinski-Prasse vom beauftragten Architekturbüro stellte den Ratsmitgliedern die aktuelle Kostenschätzung vor. Demnach kommt die Sanierung auf rund 4,6 Millionen Euro. Für die Turnhalle, also den schulischen Bereich, laufe derzeit ein Förderantrag, ergänzte Rathaus-Geschäftsleiter Stefan Pfannes. Bis zu rund 1,3 Millionen Euro könnten erwartet werden.

Nicht-schulische Bereiche

Gelder für die nicht-schulischen Bereiche, also die Feuerwehr, das Dachgeschoss, wo die Schützen untergebracht sind, und die Gaststätte seien eher aussichtslos, und wenn, dann höchstens gering, erklärte Kurczinski-Prasse weiter. „Aber eine KfW-Förderung könnte man noch abklopfen.“

Von den rund 4,6 Millionen Euro entfallen rund eine Million auf die Turnhalle. 544 000 Euro werden für die Dachgeschoss-Erweiterung veranschlagt, 408 000 Euro für das direkt angrenzende Feuerwehr-Gebäude, 230 000 Euro für die Wohnung/Vereinsheim, 1,6 Millionen Euro für die Haustechnik und 730 000 Euro für den Gastrobereich. Vor allem an den Kosten für Letzteren, insbesondere für die Ausstattung der Küche (rund 578 000 Euro) entzündete sich die Diskussion.

„Die Küche mit 578 000 Euro ist schon ein dickes Brett“, sagte Thomas Wieser (WGE). Er wollte wissen, ob es noch Sparpotential gebe. Vize-Bürgermeister Thomas Mösl (BVA) bat die Planerin, die Zahlen für den Gastro-Bereich aufzuschlüsseln. Als Kurczinski-Prasse das tat, unterbrach er sie: „Stopp. Wir hatten doch schon besprochen, was wir brauchen. Und jetzt sind Dinge drin, die wir schon gestrichen hatten.“ So brauche man keine große Gastro-Küche mit entsprechender Ausstattung, sondern nur eine abgespeckte Variante für „maximal 10, 20 Essen am Tag“. Und vor allem der Fettabscheider, der die Kosten in die Höhe treibe, sei nicht notwendig.

Die Küche

Unterstützung bekam er von Andreas Rieder (BGE). „Der ganze Gemeinderat ist sich einig. Warum wird das nicht umgesetzt?“, fragte er. Geschäftsleiter Pfannes erwiderte, dass es keinen Beschluss über die Ausstattung und Art der Küche gebe. Eine reine Ausgabe-Küche soll es aber nicht werden. Darin sind sich die Ratsmitglieder einig. Mösl regte an, noch einmal detailliert über die Küchen-Ausstattung zu diskutieren. Zudem sprach er sich für ein Finanzierungskonzept für die Sanierung aus. Ein solches hatten Anton Schräfl (WGE) und Anton Kiser (CSU) gefordert.

Letztendlich beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Planung zur Sanierung der Mehrzweckhalle weiter voranzutreiben, etwaige Fördermöglichkeiten zu prüfen und ein Finanzierungskonzept vorzulegen. es

