Stadl auf Dorfplatz: Ja mit Zähneknirschen

Von: Eva Strauß

So soll das Funktionsgebäude auf dem neuen Unterschweinbacher Dorfplatz aussehen. Es kann von Vereinen als Lager und für Feste genutzt werden. Quelle : Passionauten © mm

Die Planung für das Funktionsgebäude auf dem Unterschweinbacher Dorfplatz hat der Egenhofener Gemeinderat nun abgesegnet – notgedrungen. Ansonsten wäre die gesamte Neugestaltung des Platzes auf der Kippe gestanden.

Egenhofen – Die ersten Entwürfe zum Funktionsgebäude, die die Planerin Kristin Kurczinski-Prasse dem Gemeinderat im Februar vorgestellt hatte, waren auf wenig Gegenliebe gestoßen. Das Gebäude wäre nur bedingt für die vorgesehene Nutzung durch die Vereine, nämlich als Lager und für Feste, geeignet, hieß es damals. Deshalb wurden die Pläne in einer Arbeitsgruppe noch einmal überarbeitet. Das Ergebnis präsentierte Kurczinski-Prasse nun dem Gremium.

„Wir haben es etwas kompakter gemacht“, erklärte sie. Das Satteldach wurde etwas höher und steiler, sodass es als zusätzlicher Lagerraum dienen kann. Im Giebel ist eine Ladenluke vorgesehen, die man mit einem Gabelstapler anfahren kann. Die Küche bekommt eine Minimalausstattung mit Kühlschrank, Herd und Spüle. Dort ist nun auch genügend Platz, um eine Bierbank aufzustellen, damit die Vereinsmitglieder nach Festen – wie dem Maibaum-Aufstellen – noch zusammensitzen können.

Ein ganz neuer Gedanke ist ein kleiner, offener Anbau an der Südseite. Dort können die Tiere der lebenden Krippe untergebracht werden. „Das kann sehr süß aussehen da unter den Bäumen“, sagte die Planerin. „Vielleicht kann man dort auch Elemente des bestehenden Stadls verbauen“, regte sie an.

Kritik an Größe

Die neuen Entwürfe gefielen dem Gremium bei Weitem besser als die ersten. Richtig zufrieden waren die Ratsmitglieder aber nicht. Kritikpunkt war nach wie vor die Größe des Funktionsgebäudes. Dieses ist mit rund 60 Quadratmetern Grundfläche geplant. Und für genau diese Maße hat das Amt für Ländliche Entwicklung eine Förderzusage gegeben.

„Zur Not könnte ich mit dem Ding gehen“, sagte Johann Kappelmeir (BGE). Er plädierte aber nach wie vor dafür, das Gebäude ohne Förderung zu bauen.. „Jeder Meter breiter oder länger hilft extrem für die Zukunft.“

Auch Anton Kiser fand, dass ein Meter länger und zwei Meter tiefer besser wären. „Fünf Meter Tiefe sind brutal wenig.“ Ursula Hackl (BGE) stieß ins gleiche Horn: „Mir ist es auch zu klein.“ Sie schlug vor, dass die Verwaltung abklären soll, ob nicht auch ein größeres Gebäude gefördert werden kann und den Punkt zu vertagen.

Keine Zeit mehr

„Das Gremium hat keine Zeit mehr“, entgegnete Rathaus-Geschäftsstellenleiter Stefan Pfannes eindringlich. „Heute muss eine Entscheidung fallen, damit wir in der nächsten Sitzung am 4. April die Gesamtplanung des Dorfplatzes absegnen können.“ Der Abgabeschluss für den Förderantrag sei Ende Mai. Würde sich das Ganze weiter verzögern, sei fraglich, ob man noch die Förderung bekomme. „Die Gelder gehen zu Neige“, so Pfannes.

Auch Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) sagte, dass man sich heute entscheiden müsse, „damit wir weiterkommen“.

Letztendlich wurde die Planung einstimmig abgesegnet, allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Förderfähigkeit eines etwas größeren Gebäudes abgeklärt werden soll. Zudem wurde das Budget der Gemeinde für das Funktionsgebäude auf Vorschlag von Anton Schräfl (WGE) auf 200 000 Euro gedeckelt. Schließlich würden bei einem größeren Gebäude auch die Kosten steigen. Diese Mehrausgaben würden die Unterschweinbacher Vereine stemmen, war aus den Reihen der Ratsmitglieder zu vernehmen.

Anton Kiser brachte die Stimmung im Gemeinderat bezüglich des Funktionsgebäudes gut auf den Punkt: „Bevor das ganze Projekt scheitert, werden wir halt in den sauren Apfel beißen.“ Sprich, sollte ein größeres Funktionsgebäude nicht gefördert werden, dann wird eben doch das kleinere errichtet – bevor man gar nichts hat.

