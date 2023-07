Hitze und Trockenheit: Feld bei Aufkirchen fängt beim Dreschen Feuer

Von: Ingrid Zeilinger

Die Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen. © Privat

Wegen der großen Hitze und Dürre hat ein Feld in der Sommerstraße in Unterschweinbach (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Sonntagmittag Feuer gefangen

Aufkirchen - Beim Dreschen setzte wohl ein Funken das trockene Stroh in Brand. Rund 100 Quadratmeter Fläche standen in Flammen. Die Feuerwehren aus Unterschweinbach und Aufkirchen brachten das Feuer rasch in den Griff und konnten es löschen. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirken. Ursache sei die große Trockenheit.

