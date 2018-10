Der ungewöhnliche Pfarrer und sein Biograf

Werner Lawo aus Wenigmünchen hat eine große Dokumentation zum Leben des ungewöhnlichen Pfarrers Viktor Keller erstellt. Vielleicht, weil er sich in ihm selbst wiedererkennt.

Wenigmünchen– Werner Lawo sitzt am großen Tisch in der Stube des Hartl-Gehöfts, lächelt still und zufrieden in sich hinein. Vor dem Austrags-Landwirt türmen sich die Ergebnisse von mehreren Jahren Recherchearbeit: Zwei dicke DIN-A-4-formatige Bände, Kartons mit Unterlagen, Zeitungsausschnitten, historischen Broschüren und vielen Schwarzweiß-Fotos – alles Zeugnisse des Lebens eines ungewöhnlichen Menschen, des früheren Wenigmünchner Pfarrers Viktor Keller (1870-1954).

+ Der heute 87-jährige Werner Lawo kannte Keller persönlich: Er war schon als Teenager fasziniert von dem gelehrten Mann, der wohl dennoch Zeit seines Lebens ein Außenseiter blieb. Keller wurde 1870 im elsässischen Straßburg geboren, mitten im deutsch-französischen Krieg. Lawos Wiege stand 1931 in Bochum. Keller hatte als uneheliches Kind (wie sein Bruder Moritz) eine schwierige Jugend. Ihre Mutter, ein Zimmermädchen, zog mit den Söhnen nach Nürnberg. Vermutlich, weil die adelige Familie des leiblichen Vaters die Alimente-Zahlungen nach dessen Tod einstellte.

Lawos Jugend wurde durch den Zweiten Weltkrieg geprägt, seine Mutter verließ mit ihm und seinen sieben Geschwistern mehrfach das vom Bombardement gefährdete Industriegebiet, während der Vater als Dreher bei Krupp weiterarbeitete. 1943 kam der zwölfjährige Werner im Rahmen der Kinder-Landverschickung das erste Mal nach Wenigmünchen, gegen Kriegsende das zweite Mal. „Es war eine schwere Zeit“, erinnert er sich. Trotz der herzlichen Aufnahme durch die Familie Hartl habe er oft Heimweh gehabt.

Der Teenager mit seinem Ruhrpott-Slang fühlte sich dem alemannisch fränkelnden Pfarrer verbunden – beide waren Fremde im Brucker Hinterland. Zumal die Lawos ursprünglich ebenfalls aus Frankreich stammten. Der junge Lawo bewunderte jedenfalls den alten Pfarrer, der seit 1934 der Wenigmünchner Kirchengemeinde vorstand. Etwa wegen dessen umfassender Kenntnisse in Mathematik, Physik, Astronomie, der Musik und Malerei sowie in den alten Sprachen. „Wenn er nicht ein uneheliches Kind und etwas größer gewesen wäre (Anm.d.Red.: Er maß wohl nur rund 1,60 Meter, hätte Pfarrer Keller vielleicht mehr werden können als ein einfacher Dorfpfarrer“, mutmaßt Lawo.

Politische Gründe haben womöglich ebenfalls eine Rolle gespielt. So schrieb Keller 1938 einen kritischen Brief an den Wiener Kardinal Theodor Innitzer, der den „Anschluss“ Österreichs mit einer „Feierlichen Erklärung“ samt Schlussformel „Heil Hitler“ gefeiert hatte. Im Jahre 1941 war Keller zudem mit einem Wenigmünchner SS-Mann aneinandergeraten. Fortan durfte der Pfarrer in der Schule keinen Religionsunterricht abhalten. „Wir saßen dann immer in seiner Stube und lasen aus dem Katechismus“, sagt Lawo.

Er erhielt bei Keller auch Musik- und Klavierunterricht. In dieser Disziplin war der Gottesmann wohl ein strenger Pädagoge. „Wenn ich mal wieder nicht ausreichend geübt hatte, gab es schon mal was auf die Finger“, erzählt Lawo.

Ihm gelang die Integration in die oberbayerische Welt wohl besser als Viktor Keller, der gegen seinen Willen von Waakirchen (bei Miesbach) ins Glonntal versetzt wurde. Lawo engagiert sich vielfältig in seiner zweiten Heimat: Er singt bis heute im Männergesangverein Wenigmünchen, war viele Jahre im Kirchenvorstand aktiv und saß 16 Jahre in den Gemeinderäten von Wenigmünchen, Oberweikertshofen und Egenhofen.

Als Rentner wurde er zu einem leidenschaftlichen Heimatforscher. Wenn man ihn fragt, wann die nächste Pfarrerbiographie von ihm zu erwarten ist, schmunzelt Lawo: „Ich könnte Ihnen zu jedem unserer Pfarrer seit dem Zweiten Weltkrieg interessante Geschichten erzählen.“ (Horst Kramer)