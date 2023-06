Dorfjubiläum: Unterschweinbach feiert 1250. Geburtstag

Von: Eva Strauß

Freuen sich auf das Jubiläum: (v.l. stehend) Bürgermeister Martin Obermeier, Kulturreferentin Korinna Konietschke, Alexandra Hackl (Blaskapelle), Uschi Hackl (Musikverein), Magdalena Schäpe (Madlverein), Siegfried Zeller (Veteranen), (kniend) Robert Herrmann (Feuerwehr), Korbinian Zeller (Burschen) und Christoph Wilhelm (Feuerwehr). © Weber

In Unterschweinbach geht es in diesem Sommer rund. Der Ort, der seit der Gebietsreform zur Gemeinde Egenhofen gehört, feiert sein 1250-jähriges Bestehen. Dafür haben sich die Vereine einiges ausgedacht – und auch etwas, das zur Unterschweinbacher Identität gehört, kehrt zurück ins Dorf.

Unterschweinbach – Die Bauzäune mit den Transparenten stehen schon: Am 13. August verwandeln sich Dorfplatz und Hauptstraße in eine Partymeile. Denn dann wird der 1250. Geburtstag von „Schoamba“, wie die Unterschweinbacher ihren Ort nennen, gefeiert.

Die Planungen für den großen Tag laufen bereits seit knapp zwei Jahren, sagt Christoph Wilhelm. Der gebürtige Unterschweinbacher gehört dem Festausschuss an. In dem Gremium sitzen jeweils zwei Vertreter der örtlichen Vereine: Madlverein, Burschenverein, Blaskapelle, Musikverein, Feuerwehr und Veteranenverein. Offizieller Veranstalter ist aber die Gemeinde. Darum hatte der Festausschuss in einer der letzten Gemeinderatssitzungen gebeten.

Aufgabe der Gemeinde

„Man hat sich schwergetan, jemanden zu finden, der die Verantwortung übernimmt, vor allem hinsichtlich Haftung und finanzieller Risiken“, erklärt Wilhelm. „Kein Verein wollte sich diesen Hut anziehen.“ Zumal die Vereine unter dem Jahr ihre eigenen Feste zu stemmen hätten. Und: „Es ist kein Verein, der 1250 Jahre alt wird, sondern ein Ortsteil.“

Das sahen die Ratsmitglieder genauso. „Es ist nicht Aufgabe der Ortsvereine, sondern der Gemeinde“, sagte etwa Johann Kappelmeir (BGE). Vize-Bürgermeister Thomas Mösl (BVA) fügte hinzu: „Es ist ein Bürgerfest für die Gesamtgemeinde anlässlich des Geburtstages eines Ortsteils.“

Und der soll nun gefeiert werden. Am Veranstaltungstag wird die Hauptstraße zwischen dem Gasthaus Schoambacher bis zur Ecke Kahrstraße von 8 bis 20 Uhr komplett gesperrt, so Wilhelm. Es gibt ein Weißwurstessen, einen Vortrag über die Geschichte Unterschweinbachs und ab 14 Uhr einen Festzug der Ortsvereine. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, genauso wie für die Unterhaltung der kleinen Gäste mit Hüpfburg, Torwandschießen und mehr.

Sonderausgabe

Doch das ist noch nicht alles, was sich der Festausschuss überlegt hat. „Die 1250-Jahr-Feier ist ein guter Anlass, die Kreuze wieder zu vervollständigen“, sagt Wilhelm. Dabei handelt es sich um drei steinerne Kreuze, die einst in Unterschweinbach standen und wovon nur noch zwei übrig sind. „Die Sage kennt jeder, der in Aufkirchen zur Schule gegangen ist“, so Wilhelm

Da das Kreuz nicht komplett neu aussehen sollte, habe man sich bei verschiedenen Steinmetzen umgeschaut – und sei fündig geworden. Aufgestellt werden soll das dritte Kreuz am Ortseingang, wo es nach Egenhofen geht, erklärt Wilhelm. „Der Sage nach stand es in Richtung Vogach, das passt dann von der Richtung her.“

Finanziert wird es von der Gemeinde. Kosten darf es zwischen 2000 und 2500 Euro. Das hat der Gemeinderat festgesetzt. Insgesamt hat das Gremium das Budget für Fest inklusive Kreuz auf 5000 Euro gedeckelt – auf Anregung von Anton Schräfl (WGE).

Außer mit Fest und Kreuz soll der 1250. Geburtstag noch mit etwas anderem gewürdigt werden. Es ist eine Sonderausgabe der „Egenhofener Geschichten“ geplant: die „Unterschweinbacher Geschichten“. Dafür sollen Artikel, die den Ortsteil betreffen, zusammengefasst werden.

Die Sage der drei steinernen Kreuze

Einstmals gab es in Unterschweinbach drei steinerne Kreuze, eines jedoch gilt als verschollen. Die beiden Verbliebenen stehen am Maibaum und am Ortseingang an der Alpenstraße. Sie bestehen aus grauem Sandstein. Auf den Kreuzen gibt es keine Inschriften, kein Datum. Ihre Herkunft dürfte bis ins Spätmittelalter zurück-reichen.



Um die Kreuze rankt sich eine schauerlichschöne Anekdote, nachzulesen in der Gemeindechronik. So sollen vor Jahrhunderten auf Schloss Spielberg die Brüder Siegfried, Otto und Karlmann aus adeligem Geschlecht das Umland regiert haben. Auf der Glonnburg im nahe gelegenen Weyhern lebte das reizende Burgfräulein Berta, auf das Karlmann ein Auge geworfen hatte. Aber auch Siegfried hatte Feuer gefangen, wurde jedoch nicht erhört.



Deswegen lauerte er Berta auf, um sie zu entführen. Karlmann hörte Bertas Hilferufe, jagte auf seinem Rappen hinterher und holte sie ein. Rasend vor Eifersucht stürzte er sich auf seinen Bruder, es entbrannte ein Kampf auf Leben und Tod. Karlmann stürzte tödlich verwundet vom Pferd. Siegfried schaffte es noch bis zum Dorfplatz in Unterschweinbach, dann sank er leblos zu Boden.



Als Otto die schreckliche Kunde erfuhr, fiel auch er tot vom Pferd. Gemeinsam wurden die Brüder in Spielberg zu Grabe getragen. Zur Erinnerung an diese Tragödie ließen die Untertanen drei steinerne Kreuze errichten. Eines Morgens habe man Berta tot vor dem Steinkreuz gefunden, das zu Ehren ihres geliebten Karlmann errichtet worden war, sagt die Sage.



Wie Clemens Böhme in der Zeitschrift Amperland schreibt, gilt es als wahrscheinlich, dass es sich um sogenannte Sühnekreuze handelt. Im Mittelalter sei es gebräuchlich gewesen, dass Morde nicht nur weltlich, sondern auch kirchlich gesühnt wurden.



Die Todesstrafe war nicht die unausweichliche Folge eines Kapitalverbrechens, es herrschte vielmehr die Meinung vor, dass mit dem Tod des Ermordeten schon genug Unheil geschehen sei. Dem Täter wurde nicht selten auferlegt, die Hinterbliebenen des Opfers wirtschaftlich zu versorgen. Außerdem musste eben ein Sühnekreuz errichtet werden. Manche Kreuze, so berichtet es Böhme, könnten aber auch zum Gedächtnis an ein Unheil oder zum Andenken einer im Kriege ums Leben gekommenen Person aufgestellt worden sein.

