Der besondere Verein: Voller Einsatz fürs Naturbad

Eine wahre Idylle am Ortsrand: Im Naturbad Egenhofen gibt es keine Kacheln an den Wänden des Beckens, dort wachsen Pflanzen. © Metzler

In der Regel ist die Kommune für ihr Freibad zuständig. Nicht so in Egenhofen. Dort stemmt der Badeverein den Betrieb des idyllisch am Ortsrand gelegenen Naturbades. Das ist einmalig im ganzen Landkreis.

Egenhofen – Die Egenhofener lieben ihr Naturbad. Und ihrem Einsatz beziehungsweise der Gründung des Badevereins ist es zu verdanken, dass die Freizeiteinrichtung überhaupt noch existiert. Nicht nur, dass der Verein die Sanierung des alten Dorfbades zu großen Teilen übernommen hat, er betreibt auch das Naturbad – und hat es zu einem beliebten Treffpunkt gemacht.

Männer und Frauen früher getrennt

Streng genommen reicht die Geschichte des Egenhofener Freibads bis ins Jahr 1929 zurück. Um diese Zeit gab es ein sogenanntes Mädchenbad in der Glonn, dort wo der heutige „Südliche Mühlweg“ auf die Glonn triff. Im Norden, am Weg nach Egenburg, badeten die Buben. In den 1930er-Jahren setzte sich dann der damalige Schulleiter Bogmeier für den Bau eines Dorfbades ein, in dem beide Geschlechter schwimmen konnten. Und schon damals halfen alle mit, eine Fläche von 50 auf 20 Meter auszugraben. Der Boden wurde mit Kies aufgefüllt und die Seitenwände mit Holz verkleidet. Schon damals ließen sich die Egenhofener nicht aufhalten, selbst als der Pfarrer aus dem benachbarten Baindlkirch protestierte: Es sei sittenwidrig, dass Frauen und Männer zusammen baden würden, kritisierte er immer wieder.

Ärger wegen fehlender Aufsicht

Als das Bad fertig war, wurde noch eine Umkleidehütte errichtet – mit separatem Eingang für Männer und Frauen. Und an der tiefsten Stelle der Wasserfläche wurde ein Sprungbrett errichtet. In Egenhofen gab es jedenfalls künftig niemanden, der nicht schwimmen konnte.

In den 1960er-Jahren erfuhr das Bad eine wesentliche Aufwertung: So wurden die Seitenwände des Beckens betoniert. Für den Schulsport wurden auf dem Gelände Fußballtore errichtet und eine Sprunggrube gebaut. Und es wurde erstmals Eintritt verlangt. Das wurde aber dann untersagt, weil kein Bademeister vorhanden war.

Schwere Zeiten kamen in den 1970er- und 1980er-Jahren: Das Landratsamt beanstandete den Betrieb immer wieder. Dabei ging es nicht um die Wasserqualität, die stets hervorragend war, sondern in erster Linie um eine Aufsicht. „25 Jahre habe ich als Bürgermeister die Verantwortung übernommen“, sagt der damalige Rathauschef Toni Schräfl. „Gott sei Dank ist in den vielen Jahren nichts passiert.“

1997 musste die Gemeinde ein neues Kapitel aufschlagen: Da standen Gemeinderat und Bürgermeister Josef Nefele vor der Frage, wie es mit dem in die Jahre gekommenen Naturbad weitergehen sollte. Eine ständige Aufsicht wurde vom Landratsamt gefordert. Zudem sollte die Wassertiefe abgesenkt werden, ansonsten drohe die Schließung.

Nefele und der Gemeinderat wollten das Bad erhalten. Doch es war die Frage zu klären, wer die Verantwortung übernimmt. Um die notwendige Sanierung realisieren zu können, wurde von der Gemeinde zudem eine aktive Bürgerbeteiligung gefordert.

Und auf die Egenhofener war Verlass. Sie wollten unbedingt ihr Freibad erhalten und riefen kurzerhand einen Verein ins Leben. Zur Gründungsversammlung am 14. Juli 1997 erschienen 38 Leute im Bürgerhaus Egenhofen.

Unter der Führung von Gemeinderatsmitglied Rupert Schräfl und Landschaftsgärtner Klaus Zemmin wurde umgebaut. Über 3500 Stunden leisteten die ehrenamtlichen Helfer – und verwandelten das heruntergekommene Naturbad in ein Kleinod. Seitdem sind keine chemischen oder anderweitigen Zusätze im Wasser mehr notwendig.

Zwei Auszeichnungen für Vorzeigeprojekt

Die Umbaukosten von 600 000 Mark konnten durch die Eigenleistung der Mitglieder auf 206 000 Mark gesenkt werden. Die Gemeinde schoss 140 000 Mark dazu. Für dieses Miteinander wurde der Badeverein 2002 unter 194 Mitbewerbern mit dem Bürgerpreis der Sparkasse Fürstenfeldbruck ausgezeichnet. Und von der Gemeinde Egenhofen erhielt er 2009 den Umweltpreis.

Heute zählt der Verein 1310 Mitglieder. Darunter sind auch Bürger von außerhalb der Gemeinde. Früher war das noch möglich, heute nicht mehr: Zu groß war das Interesse. Derzeit dürfen nur Bürger der Gesamtgemeinde dem Verein beitreten – und somit auch die kühlen Fluten genießen. Denn der Zutritt ist Mitgliedern vorbehalten – aus haftungsrechtlichen Gründen. Sobald der Verein Eintritt verlangen würde, müsste eine Aufsicht zur Verfügung stehen. Gäste dürfen aber auf Antrag mitgebracht werden. Mit dem Mitgliedsbeitrag wird der Erhalt des Freibades gesichert.

Zum Frühjahrs- und Herbstputztag auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Gelände würde sich die Vorstandschaft über ein paar mehr Helfer freuen. „Es sind halt immer wieder die gleichen“, meint Vorsitzender Thomas Wieser.

Umso mehr hat es ihn gefreut, dass es bei der Jahresversammlung Ende Juli keine Probleme gab bei der Nachbesetzung von Posten im Vorstand. Drei jüngere Mitglieder engagieren sich nun. Das stimmt den Vorsitzenden Thomas Wieser positiv für die Zukunft des Naturbades. (Dieter Metzler)