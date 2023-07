Windrad bei Rammertshofen: Das ist geplant

Von: Dieter Metzler

Das geplante Windrad stieß bei den Besuchern der Infoveranstaltung in der Aufkirchner Mehrzweckhalle auf reges Interesse. © metzler

Egenhofen – Bei Rammertshofen soll ein Windrad entstehen. Den Bürgern wurde das Vorhaben nun in der Mehrzweckhalle präsentiert. Vitus Hinterseher vom gleichnamigen Projektentwicklungsbüro in Fahrenzhausen (Kreis Dachau) stellte die Entwürfe vor.

Hinterseher und sein Bruder verfügen über 14 Jahre Erfahrung in der Photovoltaik- und Windkraft-Projektentwicklung. Sie haben bereits 19 Windkraft- und sieben Freiflächen-Photovoltaik-anlagen realisiert, darunter auch in Hattenhofen, Mammendorf sowie in Maisach und Germerswang. Die beiden Brüder arbeiten mit dem Landshuter Unternehmen neoVis-s.e. GmbH zusammen.

Das Windrad soll 262,5 Meter hoch sein, der Rotordurchmesser beträgt 172 Meter. Die Leistung beträgt rund 14 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. „Das ist dreimal so viel wie das Mammendorfer Windrad erzeugt“, sagte Hinterseher. Eine Realisierung sei frühestens 2026 möglich. Die Kosten werden sich auf zehn bis zwölf Millionen Euro belaufen.

Aufgrund des Standortes an der Gemeindegrenze könnten sich mit Egenhofen, Mammendorf und Oberschweinbach neben dem regionalen Planer gleich drei Gemeinden an einer Betreibergesellschaft beteiligen. Aber auch die Bürger können sich beteiligen, eventuell auch in Form eine Genossenschaft. „Wenn es soweit ist, sollten wir uns an einen Tisch setzen und uns über die optimale Beteiligungsform einigen“, sagte Hinterseher. Er sicherte zu, dass es keine Veräußerung an externe Investoren geben werde, auch nach Auslaufen der EEG-Förderung nicht.

Nachdem Bayern zehn Jahre durch die 10-H-Regelung ziemlich ausgebremst wurde, dränge nun die Zeit, meinte Hinterseher. Den Wettbewerb um die Netze bezeichnete er als den Flaschenhals. „Netze und Umspannwerke stoßen jetzt schon an ihre Belastungsgrenzen.“ In einigen Jahren würden die Rahmenbedingungen für kleine Anlagen noch schwieriger werden. Darum sollte man bald handeln und nicht erst in fünf Jahren. Der politische Wille, die Marktlage und auch die kalkulierbaren Risiken schaffen momentan noch gute Voraussetzungen für lokale Projekte mit Gemeinde- und Bürgerbeteiligung, so Hinterseher.

Als Planer und Betreiber der Anlage versprach Hinterseher eine hohe lokale Wertschöpfung für die Kommunen und Bürger. So werden 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde pro Jahr umlagefrei und flächenanteilig an alle Gemeinden im Radius von zweieinhalb Kilometer verteilt. Das würden rund 12 000 Euro für Egenhofen, 12 500 für Mammendorf und 3500 für Oberschweinbach sein.

Die anwesenden Bürger zeigten sich sehr interessiert und aufgeschlossen gegenüber dem geplanten Windrad. Jedenfalls kamen keine Einwände oder Widerstände. Überwiegend tauchten Fragen zur Technik, zum Einstiegsbetrag, zur Verzinsung, zum Strompreis oder auch zur finanziellen Beteiligung auf. DIETER METZLER