Zwei Mobilfunkmasten fürs Glonntal geplant

Die Deutsche Telekom ist wieder auf der Suche nach einem Standort für einen Mobilfunkmasten im Glonntal.

Egenhofen –„Uns liegt eine Suchanfrage der Telekom vor“, bestätigte die Egenhofener Bauamtsleiterin Marianne Kottermair dem Tagblatt.

Bis zum Frühjahr 2016 bemühte sich der ehemalige Staatskonzern um ein Areal im sogenannten Kellerhölzl nördlich von Egenhofen. Bis das Brucker Landratsamt den Bau untersagte, aus Naturschutz- und Denkmalschutz-Gründen.

Parallel zum neuen Anlauf in Egenhofen hat sich die Telekom auch im Nachbarort Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) gemeldet und Bedarf signalisiert. Das dortige Ortsparlament hat den Mobilfunkern Anfang November einige Standorte vorgeschlagen, darunter das Gelände des Bauhofs am Kreisverkehr bei Wagenhofen.

Ob sich damit die Suche in Egenhofen erübrigt hat, glaubt Kottermair nicht. „Der Bedarf ist so groß und das Netz teilweise so schlecht, dass wohl zwei Standorte im Glonntal nötig sein werden“, vermutet die Bauexpertin. (kra)