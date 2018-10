Ehefrau wollte keinen Sex: Mann vergreift sich an Tochter

Wegen sexuellen Missbrauchs an seiner Tochter im Kindergartenalter muss ein 49-jähriger Lagerist aus dem Landkreis für fünf Jahre und vier Monate ins Gefängnis.

Landkreis – Die Strafe wäre noch weitaus höher ausgefallen, hätte der Angeklagte nicht aus dem Sitzungssaal über seinen Verteidiger Joachim Schwarzenau einen Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 5000 Euro geleistet.

Richterin Regina Holstein war sich unschlüssig, als sie das unfassbare Geschehen zusammenzufassen musste. „Wie soll ich anfangen?“, fragte sie in den Sitzungssaal. „Wir haben es mit falscher Moral zu tun“, fuhr sie fort. „Ich gehe zwar nicht fremd, aber meinem Kind gehe ich an die Wäsche“, versetzte sie sich in die total verkorkste Lebensansicht des Angeklagten.

Der hatte im Jahr 2017 seine kleine Tochter sexuell manipuliert. Die Mutter erwischte ihn dabei zwei Mal. Der 49-Jährige landete im Gefängnis. Seine Übergriffe begründete er mit Alkoholmissbrauch. Das sollte Staatsanwalt Matthias Braumandl furchtbar ärgern. Im nicht öffentlichen Plädoyer wurde er überraschend emotional, warf dem Lageristen vor, sich hinter dem Alkohol zu verstecken.

Das wiederum imponierte der Richterin. „Ich bin froh, dass sich auch mal ein Anderer im Gerichtssaal empört, nämlich der Staatsanwalt“, sagte Holstein. Normalerweise ist nämlich sie diejenige, die den Angeklagten die Leviten liest. „Irgendwann wird das Kind erkennen, was der Vater ihr beigebracht hat“, fuhr sie fort. Dann referierte sie noch einmal kurz, was der Vater mit seinem Kind angestellt hatte. Und angesichts ihrer vielen ähnlichen Missbrauchs-Verfahren resümierte sie: „Sie sterben nicht aus, die Väter, die sich an ihren Töchtern vergehen.“

Grund für die Handlungen des Angeklagten war wohl mangelnder Geschlechtsverkehr mit der eigenen Ehefrau. Die wollte keinen Sex mehr mit ihm. „Aber das Kind war da, das konnte man missbrauchen“, warf die Richterin schneidend ein. Sie riet dem Angeklagten, künftig, wenn er irgendwann aus der Haft komme, seine sexuellen Bedürfnisse mit einer Prostituierten zu regeln.

Für Wiederholungsgefahr gab es aus Sicht der Richterin keine Anhaltspunkte. Es weise nichts daraufhin, dass sich der Angeklagte künftig eine Partnerin mit kleinen Kindern suchen werde, erklärte sie. Deshalb lagen auch keine Voraussetzungen für eine Unterbringung des 49-Jährigen Lageristen aus dem Landkreis in einer psychiatrischen Klinik vor. wal