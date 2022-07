Ehrenamt von Babysocke bis Weißwurst

Fröhliche Runde: die Preisträger (v.l.) Beate und Peter Grüner, Bürgermeister Norbert Seidl, Christian Mausbach und Hedwig Kies. © Weber

Puchheims Puls: So heißt ein Preis für besonders engagierte Bürger, den die Stadt regelmäßig verleiht. Kürzlich wurde dieser offiziell bei einem Festakt übergeben. Als Gag wurde der Puls der Besucher beim Eingang genommen. Und es gab Einblicke in den Alltag des Bürgermeisters.

Puchheim – Dass gesellschaftliches Engagement viele Gesichter haben kann, zeigte sich jüngst bei der Verleihung des Preises Puchheims Puls. Ein Fußball-Trainer, eine strickende Rentnerin und eine Metzgerfamilie waren von einer Jury für preiswürdig erachtet worden und wurden bei einem kleinen Festakt geehrt. Zum Programm gehörte außerdem eine „Talkrunde“, deren einziger Gast erst am Vorabend von seinem Glück erfahren hatte: Die Frau des Bürgermeisters ließ sich von ihrem Mann über ihr eigenes ehrenamtliches Engagement und das an ihrer Schule befragen.

Den größten und lautesten Anhang hatte Christian Mausbach dabei, der in der Kategorie „Ehrenamt“ ausgezeichnet wurde. Einige Kinder in Fußballtrikots applaudierten stehend dem in Puchheim lebenden Trainer des Inklusionsteams beim SC Gröbenzell, das er seit über zehn Jahren leitet. Eine „wunderbare, offene Gemeinschaft“ aus Kindern mit und ohne Handicap sei da entstanden, meinte der Fotograf Leonhard Simon, der wie auch die beiden anderen Laudatoren der Auswahl-Jury angehört hatte. Einmal die Woche wird zwar auch trainiert, der Spaß stehe aber im Vordergrund, erläuterte Mausbach in seinen Dankesworten beim Festakt.

Zu den stilleren, aber nicht weniger tatkräftigen Engagierten gehört Hedwig Kies, Siegerin in der Kategorie „Alltag“. Sie kümmert sich um hilfsbedürftige Nachbarn, kauft ein und kocht und macht Krankenbesuche. Bekannt ist sie aber vor allem als Produzentin von Babysöckchen, die sie anfangs für neue Mitglieder der Kirchengemeinde strickte und seit 16 Jahren auch im Auftrag von Gemeinde und Stadt. „Eine Macherin ohne viel Aufhebens davon zu machen,“ nannte sie Laudatorin Barbara Magg, im Landratsamt für die Wirtschaftsförderung zuständig.

In der Kategorie „Beruf & Betrieb“ ging der Preis an eine ganze Familie: Die Metzger, Feinkosthändler und Caterer Grüner aus Puchheim-Ort. In deren Einkaufsmarkt, wusste der Laudator und Brucker Stadtrat Willi Dräxler, gebe es nicht nur die besten Weißwürste weit und breit, bei allen Produkten sei auch „persönliche Ansprache im Preis inbegriffen“. Und in einer Zeit, in der kleine Familiengeschäfte um ihre Existenz bangen müssten, arbeiteten die Grüners mit ihrem Dorfladen und Treffpunkt für die Ortler gegen den Trend.

Ohne Anspruch auf das Preisgeld von jeweils 650 Euro hatte zuvor Annette Becker von ihren Erfahrungen mit dem Ehrenamt berichtet. Die kurzfristig verpflichtete Bürgermeister-Gattin – eigentlich war die Talkrunde in anderer Besetzung geplant – erzählte von zahlreichen Helfern, Mentoren und Müttern, ohne die ihre Montessori-Schule in Günzlhofen nicht dieselbe wäre. Die Rektorin ist aber auch privat noch ehrenamtlich unterwegs, zuletzt beim Pfarrfest in Puchheim, wo sie Küchendienst schob. „Am Spülbecken entwickeln sich die schönsten Gespräche, die nettesten Begegnungen,“ sagte sie.

Da wurde der Moderator, Rathauschef und Ehemann hellhörig. Es sei gut, zu wissen, dass ihr der Abwasch so viel Spaß mache, meinte Seidl. Denn zur Zeit sei daheim die Geschirrspülmaschine kaputt. (op)

