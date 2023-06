Musiknacht und Open-Air: So feiert Eichenau den Sommer

Von: Hans Kürzl

Chillen bei Wein und guter Musik: Roland Igl (l.) reiste aus der Nähe von Ingolstadt an. Mit seinem Bekannten lauschte er den Musikern von „Marthas Delight“. © Peter Weber

Wenn die Eichenauer Hauptstraße zur Fußgängerzone wird und ein Hauch von Schwabinger Flaniermeile mitschwingt, dann stehen die Musiknacht und das Sommer-Open-Air auf dem Programm. An drei Tagen genossen die Besucher ganz entspannt Bands, Wein und das tolle Wetter.

Eichenau – Roland Igl hatte eine ziemlich weite Anreise: 100 Kilometer von Kösching (bei Ingolstadt) zur Musiknacht. Und er findet, dass es sich gelohnt hat: „Da stellt Eichenau ordentlich etwas auf die Beine.“ Igl blinzelt mitten auf der Hauptstraße zufrieden in die Abendsonne, genießt das Glas Wein und die Begegnung mit seinen Bekannten. „Passt doch. Ein bisschen chillen und gute Musik auf die Ohren.“

Immer wieder ein neues Publikum

Lebensfreude pur: Das ist auch das Motto der fünf Musiker von „Marthas Delight“, eine Anlehnung an Marthashofen. Gespielt wird kernige Rockmusik. Bandmitglied Benny Eidloth freut sich: „Wir haben ein supergroßes Publikum.“ Viele Menschen flanieren durch die Hauptstraße. Man bekomme immer wieder von einem neuen Publikum Applaus. „Der Wahnsinn.“ Das motiviert: Die Band hat den ganzen Abend durchgehalten.

An anderer Stelle wird schnell einmal improvisiert und umgetextet. Aus dem Ohrwurm „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ wird durch das Duo „Andy und Maxe“ spontan „Ein neues Augustiner ist wie ein neues Leben.“ Das passt zur lockeren Stimmung. Ein einzelnes Paar lässt sich anstecken und dreht ein paar Tanzrunden.

Um von einer Musikstation zur anderen zu kommen, hatte die Werbegemeinschaft des Eichenauer Gewerbeverbandes als Veranstalter der Musiknacht, wie in den vier Veranstaltungen zuvor, für Besucher Fahrrad-Rikschas organisiert. Ein Service, der gut angenommen wurde und zudem eine Premiere verzeichnen konnte. Denn mit Katharina Balle-Dör, Gemeinderätin Elke Hornung und Susanne Wendling hatte sich erstmals ein weibliches Trio zur Verfügung gestellt, um die Gäste zu kutschieren. „Macht riesig Spaß“, meinte Balle-Dör in einer Pause.

Bisweilen aber war der Shuttle-Service per Rad nötig. Vor allem in dem Teil der Hauptstraße nahe der Ortsmitte gab es doch einige erhebliche Lücken. „Zwei sind kurzfristig abgesprungen“, erklärte Gewerbeverbands-Mitglied Markus Wendling. Ob es sich dabei um Bands oder Gewerbetreibende handelte, die den Platz vor ihren Geschäften zur Verfügung stellen, ließ Wendling offen.

Super Stimmung bei der Musiknacht: Manch einer tanzte sogar. © Peter Weber

Auch ein ernstes Thema hatte an diesem Abend seinen Platz. Der Verein „Krebskranken Kindern helfen“ im Landkreis hatte ein Glücksrad aufgebaut. Vorstandsmitglied Peter Bertram zeigte sich beeindruckt, wie zugänglich vor allem junge Menschen gewesen seien. „Manche haben sogar etwas gespendet.“

Party-Stimmung schon bei Kinderdisco

Guten Zuspruch konnte ebenfalls das durch die Gemeinde organisierte Sommer-Open-Air verzeichnen, das rund um den Hauptplatz stattfand. Der Bauhof sorgte an allen Tagen dafür, dass die Absperrungen funktionierten. Am Samstag sorgte die bekannte Showband „Nachtstark“ für Partystimmung. Die herrschte am Nachmittag bereits bei der Kinderdisco. „Da haben sich echt auch die Erwachsenen mitreißen lassen“, sagte Stefanie Hoffmann, die die beiden Open-Air-Tage organisierte.

Immer wieder neues Publikum: Viele flanierten durch die Eichenauer Hauptstraße. © Peter Weber

Etwas beschaulicher gestaltete sich zumindest untertags der Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem vom Musikverein Eichenau untermalten Jazz-Frühstück. Den guten Schlusspunkt setzten am Sonntagabend Jazzrausch, die mit 15 Musikern auftraten und im Vorfeld gepostet hatten: „Wir freuen uns auf Eichenau.“

Rikscha-Service: erstmals auch mit Fahrerinnen. Katharina Balle-Dör hatte Riesen-Spaß. © Peter Weber

Auf diesen Coup ist Hoffmann besonders stolz: „Die treten sonst auf Bühnen wie der Elbphilharmonie auf.“ Das sei für die Gemeinde etwas ganz Besonderes. Das an Land zu ziehen, habe ein halbes Jahr Verhandlung erfordert. Die Band gehört zum Besten der Szene, kombiniert Jazz mit House und Techno. Insgesamt ist Hoffmann zufrieden: „Die Musiknacht vom Gewerbeverband und das Open-Air sind ein gutes Paket.“