Absage an Hundewiese in Eichenau

Von: Hans Kürzl

Teilen

Hunde auf einer Spielwiese: Eine solche wünscht sich die CSU für die Gemeinde Eichenau. © Schlaf

Die Eichenauer CSU hatte die Idee, Hunden in Eichenau eine eigene Spielwiese einzurichten. Doch der Gemeinderat stimmte nun dagegen.

Eichenau – Der Gemeinderat hat den Antrag der CSU abgelehnt, eine Hundewiese für die 550 in Eichenau gemeldeten Vierbeiner anzulegen. Ebenso eindeutig war das Nein zu einem Kompromissvorschlag: erst einmal die Erfahrungen abzuwarten, die man mit der Spielfläche für Hunde am Laurenzer Weg in Puchheim mache und dann weiter an dem Projekt zu arbeiten. Dies hatte der Umweltbeirat vorgeschlagen.

Hundebesitzerin Celine Lauer (CSU) hatte den Antrag vor zwei Monaten eingebracht. „Hunde haben einen natürlichen Bewegungsdrang“, wie sie ihr Anliegen damals begründet hatte. Sie hätte sich auch mit dem Vorschlag des Umweltbeirates anfreunden können. Allerdings wunderte sie sich über die vorgeschlagenen Kriterien für einen potenziellen Standort: „Warum muss das so weit weg von der Wohnbebauung sein?“.

Die Gemeinde hatte Flächen im Landschaftsschutzgebiet Emmeringer Leite und in der Wasserschutzzone ausgeschlossen. Außerdem wurde ein Mindestabstand von 100 Metern zur Wohnbebauung vorausgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine Fläche im Bereich nördlich des Badesees infrage gekommen.

„Das ist sowieso eine Rennstrecke für Hunde“, bestätigte Michael Wölfl (CSU), selbst Herrchen. Die 200 Euro Pacht pro Jahr und die Umbaukosten von etwa 6000 bis 8000 Euro etwa für die Einzäunung hielt er für vertretbar. Auch über das Argument des Lärmschutzes zeigte sich Wölfl erstaunt: „Die BMX-Bahn dort stört keinen, Hunde offenbar schon.“

Dagegen wandte Umweltreferentin Marion Behr (Grüne) ein, dass der Aufenthalt von Hunden in Landschaftsschutzgebieten problematisch sei. „Selbst wenn sie noch so gut erzogen sind, Hunde haben einen natürlichen Jagdtrieb.“ Indirekt deutete Behr an, dass eine zweite Hundewiese innerhalb eines relativ engen Gebietes wenig Sinn mache.

Ihrer Kenntnis nach werde der Bereich im nahen Puchheim-Ort sowieso nicht allzu gut angenommen. Außerdem sei der Laurenzerweg für die Eichenauer Hundebesitzer nicht unzumutbar weit weg.

Die Verwaltung hatte darüber hinaus argumentiert, dass das benannte Areal umgewidmet hätte werden müssen: von einer Ackerfläche eben in eine Hundewiese. Das hätte Unterhaltskosten nach sich gezogen.