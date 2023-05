Absage an neuen Lidl mit Wickel-Parkhaus am Bahnhof

Von: Hans Kürzl

Eichenau will keinen Lidl. © dpa

Es wäre das erste Projekt dieser Art in Deutschland gewesen: ein Parkhaus, das sich quasi um eine Lidl-Filiale gewickelt hätte. Doch Eichenau ist dagegen.

Eichenau – Der Eichenauer Gemeinderat erteilte eine Absage an den Discounter nördlich des Bahnhofs. Aber möglicherweise werden Gartencenter, Bau- oder Elektromärkte Konkurrenz bekommen.

Es geht um die Fläche nördlich des Eichenauer Bahnhofs. Die beiden Lidl-Manager Timo Mörth und Johannes See hatten dem Gemeinderat ihren Entwurf für das Areal präsentiert. Es sollte eine Lidl-Filiale auf fast 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche mit dazugehörenden Parkplätzen entstehen. So ähnlich wurde es bereits vor einem Jahr vorgestellt.

Vier Ebenen

Dazu gehörte ein Parkhaus mit rund 500 Stellplätzen, das sich baulich gewissermaßen um die Discounter-Filiale gewickelt und vier Ebenen gezählt hätte. Diese Kombination aus Discounter und Parkhaus wäre die erste ihrer Art in Deutschland gewesen, wie Mörth und See vom Lidl-Immobilienbüro erklärten. Mit einem Getränkemarkt, einem Imbiss oder einer Bäckerei im Vorkassenbereich sowie E-Ladesäulen versuchten die beiden, noch weitere Bonuspunkte zu sammeln. Das funktionierte am Ende allerdings nicht.

Bis auf Ulrich Bode (FDP) erteilte der Eichenauer Gemeinderat der Idee eine klare Absage. Die ablehnende Haltung gegenüber Lidl hatte sich bereits im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung angedeutet. Eine Probeabstimmung in der Klausurtagung war schon recht deutlich gegen den Discounter ausgefallen. In die gleiche Richtung ging somit auch der Beschlussvorschlag in der Sitzungsvorlage.

Schon ein großes Angebot

In der Sitzung selbst hatte Gewerbereferent Markus Wendling (Freie Wähler) die Präsentation der Lidl-Vertreter zwar als „charmante Idee“ bezeichnet. Doch er fasste die Bedenken des Gremiums so zusammen: „Ich habe Sorge, dass durch Lidl die Kunden komplett aus der Ortsmitte gezogen werden.“ Immerhin gibt es bereits ein großes Angebot: Am südlichen Ortsrand Eichenaus liegen Aldi und Edeka in Sichtweite zueinander, eine Penny-Filiale und ein Bio-Supermarkt sind in relativ zentraler Lage zu erreichen.

Bauamtsleiter Andreas Troltsch teilte die Bedenken des Gewerbereferenten Wendlings. Troltsch hatte auf die Klausurtagung und einen bestehenden Bebauungsplan zwischen Nibler- und Wiesenstraße im Ortsinneren verwiesen. Dieser sieht hier einen Nahversorger vor. Das Problem: Die dort zur Verfügung stehende Fläche ist für Lidl wiederum deutlich zu klein.

Anderes Sortiment?

Ganz aus den Augen verlieren will Bürgermeister Peter Münster (FDP) eine ähnliche Kombination wie die von Lidl vorgeschlagene jedoch nicht. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte er mit: „Ein Anbieter aus dem Bereich des sonstigen Sortiments könnte durchaus in Frage kommen.“

Was das bedeutet? Laut dem Eichenauer Einzelhandelskonzept kommen Gartencenter, Bau- oder Elektromärkte in Frage. Unter sonstigem Sortiment aufgelistet sind aber ebenso Autoteile, Boote und Zubehör, Möbel, Waffen, Jagd- und Angelbedarf. Ein möglicher Anbieter könnte dann in Kombination doch in „seine“ Filiale plus Parkhaus investieren.

Das Parkhaus

Das Parkhaus wird in jedem Fall gebraucht, allein für die geplante Wohnbebauung südlich des Bahnhofes. Die Gemeinde muss dabei eigentlich auf einen Investor setzen. Denn die Stadt München hat einer Beteiligung bereits eine Absage erteilt. Ein Vorteil sei nicht zu erkennen, hieß es aus der Landeshauptstadt.

Ein Hoffnungsschimmer ist: Die Deutsche Bahn, die in dem neuen Wohnbaugebiet in Eichenau auch Bedienstetenwohnungen unterbringen will, hat davon ebenfalls Kenntnis. Sie signalisierte nun allerdings, dass man eine erste Wohnbebauung und den Bau des Parkdecks durchaus miteinander verknüpfen könne.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.