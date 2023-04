Antrag der CSU: Bekommt Eichenau eine Hundewiese?

Von: Hans Kürzl

Viel Platz zum Toben und Spielen haben Poings Hunde auf der neuen Hundewiese. © Dziemballa

In der Nachbargemeinde Puchheim gibt es sie bereits: eine Hundewiese, wo die Vierbeiner sich ordentlich austoben können. Nun regt die CSU genau eine solche auch auf Eichenauer Flur an.

Eichenau – Das Gesetz geht streng mit den bellenden Vierbeinern um: Es gibt kaum noch einen Ort, an dem man sie nicht an die Leine nehmen muss. Das gilt auch für die rund 550 gemeldeten Hunde im Gemeindegebiet Eichenau. Ihnen und allen Frauchen und Herrchen ein wenig Spaß zurückgeben, das will nun die CSU. „Hunde haben einen natürlichen Bewegungsdrang, wollen toben, spielen und sich auslaufen“, so Fraktionssprecherin Celine Lauer. Sie hat einen Antrag für eine Hundewiese gestellt. Dieser wird voraussichtlich in der Mai-Sitzung des Gemeinderates behandelt.



Golden Doodle

Lauer spricht auch aus eigener Erfahrung – als Halterin eines Golden Doodle, einer Mischung zwischen Golden Retriever und Pudel. Nun also soll die Gemeindeverwaltung prüfen, inwieweit die Errichtung einer kommunalen Hundewiese oder eines Hundewaldes möglich ist.



Puchheim

Vorbild ist die Nachbarstadt Puchheim, in der gerade am Laurenzer Weg eine solche Hundewiese entsteht. Dass die dort ausgewiesenen 5000 Quadratmeter auch in Eichenau möglich sind, hält Lauer für schwierig. Naturschutzbelange, Interessen der Landwirtschaft und Besitzverhältnisse würden dagegen sprechen, ein entsprechendes Gelände zu finden.

Bei der Budriohalle?

Doch die CSU-Sprecherin will die Ansprüche an eine Hundewiese in der Starzelbachgemeinde flächenmäßig gar nicht so hochschrauben. Aber eine gewisse Mindestanforderung nennt sie doch. „Zumindest die Größe eines Kinderspielplatzes sollte schon sein.“



Ansiedeln könnte man so etwas ihrer Meinung nach zum Beispiel im Bereich der Budriohalle. „Vielleicht ist auch der eine oder andere Landwirt zu einer Kooperation bereit“, so Lauer über weitere Alternativen. Damit und mit überschaubaren Kosten will sie die Gemeinderatskollegen, unter denen es etliche Hundebesitzer gibt, von der Idee überzeugen.



Rund 6000 Euro kostet laut den Informationen von Lauer die in Puchheim verwendete Benjeshecke, auch Totholzhecke genannt. Diese werden durch linienhafte, lockere Ablagerungen von hauptsächlich dünnerem Gehölzschnitt gebildet, zum Beispiel mit Ästen und Zweigen. Zudem entsteht so Lebensraum für Insekten und Kleintiere. „Also auch eine ökologische Aufwertung“, stellt Lauer in der Begründung ihres Antrages weiter fest.



Mehr Verständnis

Hundewälder sind zwar eine weitere Alternative, der Bewegungsfreude der Vierbeiner Geltung zu verschaffen. Doch wegen der in aller Regel bestehenden Nähe zu Wildtieren müssen sie eingezäunt werden.



Mit ihrem Vorschlag eine Hundewiese einzurichten, will Lauer zudem den Konfliktstoff, der sich immer wieder zwischen Hundebesitzern und Menschen ohne Haustier auftut, entschärfen. „Alles, was zu mehr Verständnis beiträgt, hilft.“

