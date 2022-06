Bauarbeiten für Schule werden teurer und dauern wohl länger

Teilen

Die Starzelbachschule. © Weber

Eigentlich gehen die Arbeiten zur Erweiterung der Starzelbachschule dem Ende entgegen. Doch Architekt Christian Peter hatte im Gemeinderat schlechte Nachrichten.

Eichenau – Die Kosten steigen weiter, die Fertigstellung vor Schuljahresbeginn 2022/23 steht auf der Kippe. „Wir können das Ziel zwar noch erreichen, aber wir brauchen einen Plan B.“

Bei den Versickerungsanlagen zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser etwa stimmen an manchen Stellen die Pläne nicht mit dem Bestand überein. Das verursache zusätzliche Kosten und Termindruck.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hinzu komme, dass in vielen Fällen Preisbindung gegeben sei, aber die Firmen teils mit dem Rücken zur Wand stehen. „Und nicht jedes Risiko kann man auf die Firma abwälzen.“ Aktuell stünden keine freien Geldmittel zur Verfügung. Der Gemeinderat bewilligte eine weitere halbe Million Euro. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 11,17 Millionen Euro (ursprünglich 9,5 Millionen Euro). Mit den zusätzlichen Mitteln, die in den Haushalt 2023 eingeplant werden, sollen Gebäudereinigung, die Erstausstattung für den Speisebereich und die Maler bezahlt werden.

Letztere werden in den Garderobenbereichen nach Peter mit helleren Farben arbeiten – insbesondere in den Gängen mit weniger Licht. Mit Farbe versehen werden auch Teilbereiche der Turnhallenfassade, allerdings als Kunst am Bau. Die Fassade könne immer wieder grundiert und mit wechselnden Motiven versehen werden. Kulturreferentin Celine Lauer (CSU) und Schulreferentin Hannelore Münster regten in diesem Zusammenhang einen Wettbewerb an. (Hans Kürzl)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.