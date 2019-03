Tempo 30 auf Hauptverkehrsader fällt durch

Tempo 30 an Haupt- und Schillerstraße, die die Hauptverkehrsader Eichenaus bilden, wird es auch im Bereich von Schulen und Kindertagesstätten nicht geben. Ein entsprechender Vorstoß der Grünen-Fraktion scheiterte.

Eichenau – Einen Beschluss fasste der Gemeinderat allerdings nicht, weil es sich bei den Straßen um Staatsstraßen handelt, für die das Landratsamt eine verkehrsrechtliche Anordnung treffen müsste.

Insbesondere Rieke Schiele hatte sich für Tempo 30 stark gemacht. Sie hatte mit dem Beschluss des Bundesrats vom März 2017 argumentiert, dass vor Schulen und Kindertagesstätten grundsätzlich ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt werden kann. „Der Antrag spricht allein schon deswegen für sich“, betonte Schiele.

Im Bereich der Kinderkrippe der Nachbarschaftshilfe hatte Schiele zudem auf eine relativ geringe Breite des Gehweges hingewiesen. Im Bereich der Josef-Dering-Schule hatte die Grünen-Fraktion ein Sicherheitsproblem moniert: Viele Kinder würden die Ampel an der Bibliothek nutzen und nicht den von einem Schulweghelfer gesicherten Bereich an der Schulstraße. Man könne hier nicht einfach das Argument einer Verkehrsschau übernehmen, dass automatisch der Zugang von der Schulstraße erfolgen würde. In diesem Zusammenhang kritisierte Schiele die Eichenauer Gemeindeverwaltung. „Ich hätte mir da mehr Energie und deutlichere Signale an das Landratsamt gewünscht.“ Da seien die Anliegen der Autofahrer klar in den Vordergrund gestellt worden.

Doch die Verwaltung sah den Antrag auch aus einem anderen Grund als nicht stimmig an. Wenn man einen zu schmalen Gehweg anmahne, müsse auch die Frage erlaubt sein, ob man mit Gruppen aus Kindertagesstätten dort spazieren gehen sollte. „Sofern tatsächlich nicht gewährleistet werden kann, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt auf die Straße rennen“, ergänzte die Verwaltung ihre Argumentation.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte Bürgermeister Peter Münster (FDP) mit, dass sowohl die Gemeindeverwaltung als auch das Landratsamt die Angelegenheit als abgeschlossen betrachten. Die Diskussion war im Herbst 2018 in Folge der Maßnahme entstanden, den Zebrastreifen an der Schulstraße aufzulösen. Dort hatten nicht genügende Menschen diese Querungshilfe genutzt, hieß es.