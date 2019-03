Bekannter Benediktiner wirbt für die Vielfalt Europas

Schlaflose Nächte hat Notker Wolf nicht, wenn er an Europa denkt.

Eichenau– Doch beim Politischen Aschermittwoch der Eichenauer CSU mahnte der bis 2016 oberste Repräsentant der Benediktiner, sich an Schicksale früherer Großreiche wie das von Napoleon oder auch an die Sowjetunion zu erinnern. Keines der Gebilde sei auf Dauer als Einheit zu halten gewesen. „Aus diesem Blickwinkel heraus sehe ich durchaus die Gefahr des Zerfalls der Europäischen Union.“

Gleichzeitig rief er dazu auf, sich der Vielfalt Europas zu erinnern. Der frühere Erzabt aus St. Ottilien nahm so Bezug auf das Motto seines Vortrags: „Europa muss sich erneuern auf der Basis unterschiedlicher Kulturen.“ Die europäische Einigkeit sei zu selbstverständlich geworden. Der 78-Jährige nannte Beispiele: „weitgehend die gleiche Währung, keine Grenzkontrollen, Handel ohne Schranken.“ Mit der Zeit sei es dem Esel zu wohl geworden und er habe sich wieder auf Eis begeben. So gesehen habe ihn der Brexit nicht gewundert. „Die Briten waren immer schon ein ausgesprochen eigenständiges Volk“, merkte Wolf an.

Dass es nicht zwingend eines politischen Gebildes bedarf, um sich verständigen zu können, machte Wolf an seinen Erfahrungen innerhalb der benediktinischen Konföderation fest. Bei den Benediktinern sei jedes Kloster selbstständig. „Ich konnte niemandem etwas befehlen“, erinnerte sich Wolf an die Zeit von 2000 bis 2016 als oberster Repräsentant in Rom. Die Eigenständigkeit jedes Klosters sei eine Stärke, weil sie sich aus der Eigenverantwortlichkeit heraus entwickelt habe.

„Eine solche Vielfalt macht den Reiz des Zusammenlebens in Europa aus“, nahm Wolf den Faden zu seinem Vortragsthema wieder auf. Das gelte sogar für die weit engeren Grenzen von Deutschland.

„Es ist gut, dass nicht alle Preußen sind und es schadet nicht, dass nicht alle Bayern sind“, merkte Wolf mit einem Augenzwinkern an. Und selbst innerhalb des kleinen Gebildes Familie gebe es unterschiedliche Temperamente, mit denen man zurechtkommen müsse. „Es müssen nur alle lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen.“ Verständnis für Verschiedenheit sei Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben.

Das gelte ebenso für die Beziehung zu anderen Religionen. „Den Islam an sich gibt es nicht.“ Auch er sei geprägt von Vielfalt. Muslime, so Wolfs Erfahrung, wollten von Christen sehen, „dass wir wir Werte und christlichen Glauben leben“. Dabei müsse man die Vernunft und den Verstand einbeziehen. „Die Balance zwischen Vernunft und Glauben macht den Westen aus“, betonte der Benediktiner. In China betrachte man das kritisch und halte die Europäer für zu individualistisch. Man müsse dabei beachten, dass es das Bestreben des Regimes in China ist, Kontrolle über eine konforme und leichter berechenbare Masse auszuüben.

Auf einen anderen Spieler der politischen Weltbühne ging Wolf nur in zwei Sätzen ein: „Von Trump habe ich nicht geredet. Man soll nicht alle so wichtig nehmen.“ Er schloss mit einer Streicheleinheit für die bayerische Seele: „Bayern ist ein Kulturstaat. Das ist in und für Europa eine wichtige Aufgabe.“hk