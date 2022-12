Bürgermeister beschafft Notstromaggregat - und wird kritisiert

Von: Hans Kürzl

Stromausfall (Symbolbild)

Viele Kommunen wappnen sich für einen Blackout. Auch der Eichenauer Bürgermeister hat frühzeitig ein Notstromaggregat bestellt – und den Gemeinderat erst danach informiert, wegen Zeitdrucks, wie er sagte. Genau das sorgt nun für Wirbel.

Eichenau – Die Gemeinderatsmitglieder erhoben in der jüngsten Sitzung heftige Vorwürfe gegen Bürgermeister Peter Münster (FDP). Der Rathauschef hatte im September ein 100 000 Euro teures Notstromaggregat angeschafft. Eigentlich bräuchte es dafür eine Ausschreibung und die Bewilligung des Gremiums. Diese hatte Münster aber mit einer dringlichen Anordnung umgangen, um Fristen einhalten zu können, wie er sagte. Das sorgte im Gemeinderat bereits im Oktober für Unmut. Nun legte das Gewitter noch an Heftigkeit zu.

„Es sind ein paar einfache Spielregeln grob missachtet worden“, betonte SPD-Fraktionschef Martin Eberl. Man könne dem Gemeinderat nicht einfach eine Entscheidung wie einem x-beliebigem Parlament überstülpen. Zumindest die Fraktionssprecher hätte man informieren können. „Wir sind nicht im Möbelhaus, wo man Sonderangebote nur ein paar Tage bekommt.“

Kritik an Schnellschuss

„Die Bestellung ist ein Schnellschuss“, monierte auch Claus Guttenthaler (FW). Als Partnerschaftsreferent habe er wegen Wischgorod, das im ukrainischen Kriegsgebiet liegt, ebenfalls Erfahrung mit der Versorgung in Notlagen. In diesem Zusammenhang kritisierte er ein fehlendes Konzept der Gemeinde für den Ernstfall. Seit Juli hätte man daran arbeiten können. Guttenthaler schloss daraus: „Nur Bürgermeister und Amtsleiter, das ist keine Kompetenz beim Katastrophenschutz.“ Guttenthalers Forderung, eine Fachkraft hinzuziehen, fand im Gremium mit breiter Mehrheit Zustimmung.

Münster verteidigte sich insofern, als er auf den Freistaat verwies. „Man kippt von dort Maßnahmenkataloge über das Land und lässt die Kommunen allein.“ Zu der Kritik im Gemeinderat merkte er an: „Es ist nicht besonders amüsant, wenn man ständig auf einem vermeintlichen Alleingang herumhackt.“

Am Gemeinderat vorbei?

Aber genau diesen sprachen mehrere Mitglieder im Gremium an. Man habe das Gefühl, der Bürgermeister agiere am Gemeinderat vorbei, sagte CSU-Sprecherin Celine Lauer. Auch Vize-Bürgermeister Josef Spiess (CSU) reagierte verärgert. Er kritisierte die Zusammensetzung des Blackout-Krisenstabes, der nach seiner Kenntnis nur vom ersten Bürgermeister und der Verwaltung gebildet werde. „Ich habe 36 Jahre Fachkompetenz“, sagte der langjährige Referent für Feuerwehr und technische Sicherheit. Münster versicherte an der Stelle, dass die Stellvertreter eingebunden seien.

Aus den Reihen der Grünen war der Antrag gekommen, den Tagesordnungspunkt abzusetzen und die Stellungnahme der Rechtsaufsicht abzuwarten, ob das alles seine Ordnung habe. Dem entgegnete Münster, er könne von einem Gemeinderat „ein Mindestmaß an Kenntnis der Gemeindeordnung erwarten“, wann eine dringliche Anordnung getroffen werden müsste. Für den Fall, dass der Tagesordnungspunkt entfalle, hatte Münster außerdem eine neuerliche Anordnung angekündigt.

Rathaus muss nun ausführlich informieren

Eine Aussage, die die Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele (Grüne) als Drohung empfand. Man führe eine Diskussion zu einem Thema, über das man nur unzureichend informiert worden sei. Schiele widersprach den Ausführungen Münsters, erst in der Bürgermeisterrunde vom 15. September in vollem Ausmaß von der Thematik erfahren zu haben. Sie habe ihn in einer früheren Runde vertreten und das entsprechende Protokoll weitergeleitet. „Der Bürgermeister wusste eher Bescheid.“

Nun soll Schadensbegrenzung betrieben werden: Das Rathaus muss dem Gemeinderat so rasch wie möglich darlegen, welche Maßnahmen im Ernstfall als erstes ergriffen werden sollen. Das allerdings geschah erst durch erheblichen Druck von CSU, Grünen und Freien Wählern.

So läuft es, wenn der Strom ausfällt

Als sogenannter Leuchtpunkt ist die Starzelbachschule erste Anlaufstation. Das liegt an der dortigen Großküche, die als einzige derartige Einrichtung in Eichenau in der Lage ist, in kurzer Zeit die Bürger ausreichend zu versorgen. Dort würde auch ein Satellitentelefon installiert. Das mobile Notstromaggregat ist bereits angeschafft. Nun muss es noch installiert werden. Das kostet 30 000 Euro, der Gemeinderat gab hierfür einstimmig grünes Licht.



Laut Vize-Bürgermeister Josef Spiess soll das Rathaus Sitz des Krisenstabes bleiben. Dort sei das gesamte Equipment der Verwaltung sowieso vorhanden. Als weitere Leuchtpunkte gelten das Pflegezentrum sowie das Feuerwehrhaus.



In dessen Nähe liegt der Lebensmittel-Logistiker Transgourmet, der im Notfall ebenfalls eine Rolle als Versorger spielen soll. Laut Bürgermeister Peter Münster allein schon deshalb, weil im Falle eines Stromausfalls spätestens nach 36 Stunden die Lebensmittel aus dem Gefrierbereich verarbeitet werden müssten. hk

