„Blickkontakt zu Kindern“: Polizei schnappt Exhibitionist vor Schule

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die Polizei hat einen 30-Jährigen geschnappt. © dpa

Die Polizei Germering hat einen 30-Jährigen dingfest gemacht. Er soll vor einer Schule sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Eichenau - Am Dienstagmorgen teilte eine junge Frau über Notruf mit, dass vor der Grundschule in Eichenau ein Mann mit heruntergelassener Hose in seinem Auto sitzt und an sich selbst sexuelle Handlungen vornimmt, berichtet die Kripo.

Die Zeugin berichtete, dass der Tatverdächtige währenddessen Blickkontakt zu den Kindern auf dem Hof der Schule halte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Beamte der Polizeiinspektion Germering konnten den 30-Jährigen bereits kurze Zeit später im Nahbereich der Schule vorläufig festnehmen und auf der Polizeidienstelle erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen, berichtet die Kripo.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)