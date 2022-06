Bürgermeisterwahl in Eichenau wird zum Nervenkrimi

Immer hübsch lächeln: Die Kandidaten (v.l.) Hausberger, Münster und Zeiler beim Warten aufs Ergebnis. © Peter Weber

Es war bis zum Schluss unglaublich spannend: Obwohl der amtierende Eichenauer Bürgermeister Peter Münster (FDP) seine Kontrahenten schnell hinter sich ließ, reichte es am Ende hauchdünn nicht zur notwendigen Mehrheit.

Eichenau – Die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahl waren bereits nach einer halben Stunde da. Der gelbe Balken rutschte sehr schnell und verdächtig nah an die so wichtige 50-Prozent-Marke. Der Amtsinhaber, FDP-Bürgermeister Peter Münster, durfte sich zu Recht Hoffnungen machen, nicht einmal in die Stichwahl zu müssen. „Es fehlen noch 0,33 Punkte“, sagte Münster zuversichtlich im Rathaus, wo die Kandidaten auf die Ergebnisse warteten. Doch dann wurde es zäh. Münster aktualisierte im Minutentakt sein Smartphone. Doch der gelbe Balken wollte partout nicht über die wichtige Marke rutschen. Am Ende fehlten dem Liberalen gerade einmal 21 Stimmen.

Er nahm es sportlich, die Situation ist ihm nicht neu. Auch vor sechs Jahren wurde er erst in der Stichwahl zum neuen Bürgermeister von Eichenau gekürt, der einzige FDP-Rathauschef im Landkreis. „Nun wird der Marathonlauf eben um zehn Kilometer länger werden. Die Kondition dafür werde ich auf jeden Fall haben.“

Allerdings wird der Sonntags-Krimi am heutigen Montag fortgesetzt. Aus dem Rathaus heißt es nämlich, dass wohl noch einmal nachgezählt wird. Dabei geht es auch um 19 ungültige Stimmen. Münster erklärte in seiner Eigenschaft als oberster Amtsleiter allerdings: Es sei nicht davon auszugehen, dass alle diese Stimmen danach als gültig gewertet und zudem noch einem einzigen Kandidaten zugeordnet werden können.

Wahl in Eichenau: CSU-Kandidat bitter enttäuscht

Es sieht also sehr nach Stichwahl aus. Münster tritt dann am 10. Juli gegen Markus Hausberger von den Grünen an, der mit 28,38 Prozent der Stimmen das Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl 2020 knapp unterschritt. Doch Hausberger konnte die Sache gelassener sehen. „Ich bin zum ersten Mal angetreten. Deshalb ist es ein großer Erfolg, in die Stichwahl zu kommen.“ Dass der Abstand zu Münster mit über 21 Prozent doch erheblich sei, nehme er respektvoll zur Kenntnis. „Aber jede Lücke lässt sich schließen.“

Stimmen aus dem Lager des unterlegenen CSU-Kandidaten Peter Zeiler sind dabei wohl eher unwahrscheinlich. So jedenfalls schätzt es Zeiler selbst ein. Dieser war durchaus geknickt. „Man muss das erst einmal herunterschlucken.“ Ihm bleibt im Wahl-Krimi nun nur noch die Rolle des Zuschauers. „Ich habe mir schon ein wenig mehr vorgestellt“, räumt Zeiler ein. Wenigstens in die Stichwahl hätte er kommen wollen. Aber: „Wir haben gut gekämpft“, sagte Zeiler auch stellvertretend für die Orts-CSU. Gegen einen gut etablierten Politiker wie Peter Münster sei es eben schwer, anzukommen.

Dieser wird sich wohl der Unterstützung der Freien Wähler (FW) erfreuen dürfen. Das lässt sich zumindest aus der persönlichen Meinung von FW-Gemeinderat Claus Guttenthaler schließen. Für die SPD kündigte Gertrud Merkert an, weiter auf der Seite Hausbergers zu stehen.

Ein entscheidender Faktor dürfte dann die Wahlbeteiligung sein. Diesmal gingen weniger Eichenauer zur Wahl als 2016. Mit 54,11 Prozent lag die Beteiligung in diesem ersten Durchgang um knapp zwei Prozent unter der letzten.

