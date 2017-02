Diebe stehlen 80 Stangen Zigaretten

Zwei vermummte Männer brachen in der Nacht auf Donnerstag in die Papeterie in der Eichenauer Hauptstraße ein.

Eichenau Kurz von 3 Uhr kamen sie durch die Hintertür in den Laden, durchsuchten alle Schränke und fanden 80 Stangen Zigaretten im Wert von rund 5000 Euro. Die Beute packten sie in eine große Sporttasche, die sie mitgebracht hatten. Dann verließen sie den Laden durch die aufgebrochene Türe. Eventuell hat die Polizei aber gute Chancen, die Zigaretten-Diebe zu schnappen. Denn sie wurden während der tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Schaden an der Tür beträgt etwa. 200 Euro. Hinweise an die Polizei Olching unter Telefon (0 81 42) 29 30.