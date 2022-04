Flächen in Ortsmitte zu klein: Discounter plant neue Filiale mit Parkhaus

Teilen

Nördlich des Bahnhofs könnte eine neue Filiale des Discounters Lidl entstehen. © Kürzl

Nördlich des Eichenauer Bahnhofs soll eine neue Einkaufsmöglichkeit entstehen: Lidl plant hier eine Filiale. Der Clou: Der Discounter bietet außerdem an, ein Parkhaus zu errichten. Das würde ein Problem der Gemeinde lösen.

Eichenau – Rund 2200 Lidl-Filialen gibt es in Deutschland. Geht es nach den Plänen des Discounters, könnte in absehbarer Zeit eine weitere in Eichenau hinzukommen. Als Standort ist das Areal nördlich des Bahnhofes vorgesehen. Rund 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche sind dafür Mindestanforderung. Ihre Planungen stellten die beiden Lidl-Vertreter Philipp Klausmann und Johannes See in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor.

Gutes Zielgebiet

Der Norden des Ortes sei ein gutes Zielgebiet, da auch Emmering und Olching im Einzugsbereich liegen. Man könne Kunden anziehen, die sowieso mit dem Auto zur S-Bahn kommen. Und die Baupläne südlich des Bahnhofs dürften bei den Überlegungen des Discounters, der auf die Gemeinde zugekommen war, ebenso eine Rolle gespielt haben. Dort sollen bis zu 130 Wohnungen entstehen, Baubeginn eventuell im Jahr 2023. Außerdem liegt das Evangelische Pflegezentrum nahe.

In der Diskussion um die Tengelmann-Schließung in der Ortsmitte und des Edeka-Neubaus im Süden vor gut vier Jahren war immer wieder unter anderem darauf verwiesen worden, dass Einkaufsmöglichkeiten im Norden gerade für ältere Mitbürger wegfallen.

Nun will Lidl diese Lücke schließen – und macht sein Anliegen der Gemeinde mit dem Angebot schmackhaft, neben 80 ebenerdigen Parkplätzen für den Discounter zusätzlich ein Parkhaus für 500 bis 550 Stellplätze zu errichten. Bürgermeister Peter Münster (FDP) bestätigte auf Nachfrage die Lidl-Idee mit dem Parkhaus. „Sie wollen es bauen. Ob sie es auch betreiben, ist eine andere Sache.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Parkhaus ist wiederum erste Voraussetzung für den Start des Wohnbau-Projektes auf der anderen Seite der Bahngleise, da so eben nötige Stellplätze entstünden. Die Grundstücksverhältnisse in Bezug auf das Parkhaus sind aber durchaus kompliziert: Die Flächen gehören teils der Gemeinde Eichenau, teils der Bahn. Die Bahn müsste bei einem anderen Aspekt, den die beiden Lidl-Portfoliomanager in den Ring warfen, sowieso zwingend mit ins Boot. Um eine bessere fußläufige Verbindung zu erreichen, soll künftig eine Brücke über die Bahngleise führen.

Reaktion im Gremium

Ganz ungeteilt war die Begeisterung im Gremium allerdings nicht. Peter Zeiler (CSU) verwies auf ein Einzelhandelsgutachten. Dieses hatte vor knapp fünf Jahren festgestellt, dass die Ortsmitte gestärkt werden müsste. „Das war doch ein sehr zentraler Punkt dieses Gutachtens“, merkte Zeiler an.

Das erkannten die Lidl-Vertreter zwar an, erwiderten aber: „Die Flächen, die in der Ortsmitte zur Verfügung stehen, sind für uns definitiv zu klein.“ Denn, so Klausmann und See, man orientiere sich an Aldi. Der Mitbewerber hat im Süden der Gemeinde seinen Standort. Wann eine Entscheidung zum Parkdeck fällt, ist noch unklar. Beschlusslage aus dem Vorjahr ist, dass es vier Ebenen haben soll. Auch die Stadt München hatte nach Stand vom Dezember 2021 Interesse gezeigt. Deren Mobilitätsreferat will den Individualverkehr des Umlandes aus der Stadt heraushalten. Dies könne durch solche Anlagen gefördert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.