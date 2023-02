18-Jähriger Intensivtäter immer wieder auffällig

Die Polizei hat oft mit dem Jugendlichen zu tun. © Friso Gentsch

Ein junger Bursch aus Eichenau hat so viel auf dem Kerbholz, dass die Polizei ihn mittlerweile als Intensivtäter bezeichnet. Allein am vergangenen Wochenende wurde er wegen diverser Delikte angezeigt.

Eichenau – Am Freitag hatte der 18-Jährige einen Nothammer aus einem Bus gestohlen. Später schlug er eine Seitenscheibe an dem Bus ein. Er flüchtete zwar mit dem Fahrrad, konnte aber gestellt werden. Nach der Bearbeitung des Falls bei der Polizei wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall an die 1000 Euro.

Nur wenige Stunden später, am frühen Sonntagmorgen, brach der 18-Jährige dann in eine Bäckerei am Eichenauer Bahnhof ein. Er entkam zwar zu Fuß, ein Anwohner aber hatte alles beobachtet und konnte laut Polizei eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Mit dem Notfallhammer in die Bäckerei

An der Bäckerei war eine Scheibe eingeschlagen worden. Der Dieb erbeutete um die 40 Euro Wechselgeld. Wie die Beamten bei den Ermittlungen vor Ort feststellten, war an einem weiteren abgestellten Linienbus die Scheibe einer Türe eingeschlagen worden. Auch in diesem Bus fehlten Nothämmer. Einer davon muss beim Einbruch in die Bäckerei verwendet worden sein, so die Polizei in Germering. Gegen den 18-Jährigen, der die Polizisten auch noch übel beleidigte, werden nun Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs, Diebstahls und Sachbeschädigung eröffnet. Der Sachschaden von Sonntagfrüh liegt ebenfalls bei etwa 1000 Euro.

Von einem Intensivtäter spricht die Polizei hier, weil sie mit dem betreffenden jungen Mann seit längerem in regelmäßigen Abständen zu tun hat, wie ein Sprecher erklärte. Es um Delikte wie etwa Sachbeschädigung, Diebstahl, Raub unter 16-Jährigen: Es sei eine ganze Litanei an Vorwürfen. Der betreffende Jugendliche habe gerade die Schwelle zu Volljährigkeit überschritten. Auch das Jugendamt sei involviert. st

