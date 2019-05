85-Jähriger verwechselt Pedale und rast rückwärts durch Wohngebiet

Völlig außer Kontrolle: Ein 85-Jähriger hat in Eichenau Gas und Bremse verwechselt und raste rückwärts durch die Straße.

Eichenau - Am Samstagabend fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Rodelbahnstraße in Eichenau. Er schlug dazu die Lenkung nach links ein, um auf die Straße aufzufahren, wie die Polizei berichtet. Dabei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte stark rückwärts auf die Straße.

Rentner rast durch Eichenau: gegen Gartenzaun und BMW

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr er über einen Gartenzaun, der auf einem etwa 20 Zentimeter hohen Betonsockel befestigt war. Der Gartenzaun wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer fuhr rückwärts im Halbkreis über die Straße weiter und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten BMW, dort kam der VW zum Stillstand. Der 85-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro beziffert.

