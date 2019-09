Sie leben auf der Sonnenseite des Starzelbaches

Der Starzelbach in Eichenau wird geliebt und gefürchtet zugleich. Wenn er Hochwasser führt, werden ganze Ortsteile überschwemmt. Aber es gibt auch eine Sonnenseite. Auf der wohnt und arbeitet Alexandra Zinner.

Eichenau – Als Alexandra Zinner zum ersten Mal nach Eichenau kam, damals 1993, da hatte sie nur Augen für einen: den Starzelbach. Sie war zusammen mit ihrem Eheman Thomas auf der Suche nach einem neuen Zuhause an der Roggensteiner Straße, nach der Stadt sollte es eher etwas ländlicher werden. Ein schönes Häuschen mit viel Grün und Natur, so der Plan. Dass auch noch ein Bächlein vor der Haustür plätschert, damals sogar noch Ziegen in der Nähe grasten, das war wie die Erfüllung allergrößter Eigenheimträume. „Ich war hin und weg“, erzählt Zinner. Diese Freundlichkeit der Umgebung, diese Natur. Es sollte tatsächlich eine Liebe fürs Leben werden.

Fast 30 Jahre später sitzt die mittlerweile 60-Jährige auf ihrem Balkon und trinkt selbst gebrühten Kaffee. Sie lächelt, ist zufrieden und glückselig, wenn sie über ihren Bach spricht. Und dabei Kaffee genießt. Das Paar liebt es, feinste Kaffeebohnen aus exotischen Regionen der Erde zuzubereiten und Gästen zu kredenzen. Mit ordentlich Kaffeesatz, wie bei einem türkischen Mokka.

Selbstgebasteltes dekoriert jede Ecke

Thomas Richthammer hat sogar ein Rad zu einer Cafébar umgebaut. In der evangelischen Pfarrgemeinde richten die beiden regelmäßig das Café Campanile aus. Das Zuhause, der Garten, all das ist ein Paradies für kreative Köpfe. Hier werden Ideen Wirklichkeit. Handgemachtes und Selbstgebasteltes dekoriert jede Ecke, es ist eher verwunschener Schlossgarten als englischer Rasen.

Alexandra Zinner hat ihr künstlerisches Hobby zum Beruf gemacht, bereits vor 40 Jahren. Sie ist Keramikerin, war auch beim Töpfermarkt in Fürstenfeldbruck. Die 60-Jährige hat festgestellt, dass es bei den Tassen und Tellern manchmal charmanter ist, wenn nicht alles so wie mit dem Lineal gezogen aussieht. „Nicht perfekt ist doch sowieso viel schöner.“ Die Starzel ist für sie dabei eine wichtige Inspiration. Manchmal, wenn sie eine Schaffenspause braucht, dann geht sie aus ihrer Werkstatt heraus zur Brücke und schaut auf das Gewässer. Es plätschert dahin und beruhigt sie. Auch nachts im Bett. „In den ersten Tagen hier habe ich immer gedacht, es regnet“, sagt sie.

Das Haus war dem Paar quasi vorbestimmt

+ Dieses Foto sorgte für einen Gänsehautmoment: Auf der lange in Vergessenheit geratenen Aufnahme hielt Thomas Richthammer schon als 17-Jähriger unwissentlich das spätere Wohnhaus seiner Familie fest. © Privat Es sind so viele Erinnerungen. Und beinahe schon magische Erlebnisse. Zum Beispiel hat sich nach einigen Jahren herausgestellt, dass das Haus dem Paar quasi vorherbestimmt war. Denn eines Tages hat es beim Durchsehen von alten Bildern entdeckt, dass sich auf einer Aufnahme aus der Jugendzeit bereits das spätere Haus befand. Damals war Thomas Richthammer, zu der Zeit 17 Jahre alt, als ehrenamtlicher Ferienbegleiter unterwegs. Und im Hintergrund ist tatsächlich der Vierzigerjahre-Bau zu sehen, in den er viel später mit seiner Ehefrau ziehen sollte. „Das war schon Wahnsinn“, erzählt Alexandra Zinner mit leuchtenden Augen.

Teilweise konnte man im Bachbett picknicken

An den Bach hat sie auch besondere Erinnerungen. Das eine Mal etwa, als er so trocken war, dass Nachbarskinder darin picknickten. „Das war schon sehr traurig.“ Kaum vorstellbar, dass dasselbe Gewässer regelmäßig zur Gefahr wird, wenn Hochwasser herrscht.

Der Starzelbach war sogar wichtiger Bestandteil des neuen interkommunalen Hochwasser-Gutachtens, weil er sozusagen die Büchse der Pandora sein kann. Doch Alexandra Zinner lebt auf der Sonnenseite. „Wir hatten noch nie schlimmere Schäden durch Hochwasser.“ Dafür bedankt sie sich auch ausdrücklich bei der Feuerwehr.

Auch der Feuerwehrkommandant hat den Bach in sein Herz geschlossen

Kommandant Christian Weber ist regelmäßig bei Hochwasser im Einsatz. Trotzdem hat auch er den Bach ins Herz geschlossen: „Eichenau kann ich mir ohne den Starzelbach nicht vorstellen.“ Weber weiß, dass die Keramikwerkstatt von Alexandra Zinner gut geschützt ist. „Dieser Teil des Ortes liegt leicht erhöht, das ist mit bloßem Auge kaum sichtbar.“ An der Ecke von Roggensteiner Straße und Walter-Schleich-Straße befindet sich außerdem ein Messpunkt.

Hier wie an weiteren Stellen überprüft die Feuerwehr, wenn es mehrere Tage stark regnet, ob mit Hochwasser zu rechnen ist. Sollte der Wasserstand gefährlich werden, wird eine Art Staudamm errichtet. Allerdings nicht da, wo Alexandra Zinner ihren Bach genießt, sondern ein gutes Stück weiter unten, auf Höhe der Weiden-/ Pfefferminzstraße. Dort beginnt dann die Schattenseite.

