Also doch: Diesem Supermarkt droht das Aus

Die Hinweise verdichten sich, dass Edeka den Supermarkt im Eichenauer Ortszentrum schließen will. Das Entsetzen darüber ist groß. Denn eigentlich ging die Gemeinde davon aus, dass der Markt trotz einer neuen Filiale erhalten bleiben wird. Das war auch der Wunsch vieler Bürger – die fühlen sich hintergangen.

Eichenau – Ein 43-jähriger Stammkunde ist bei seinem letzten Einkauf im Edeka an der Hauptstraße 8 aus allen Wolken gefallen. „Jemand hat mir dort erzählt, dass die Filiale bald schließen wird“, erzählt der Eichenauer. Offenbar bereits nach Ostern. „Ich kaufe dort gerne ein, weil ich ganz in der Nähe wohne und zu Fuß hingehen kann.“ Sollte sich bewahrheiten, dass der Laden zumacht, wäre er auch grob enttäuscht vom Gemeinderat.

Edeka räumt Überlegungen ein

Edeka räumt auf Anfrage ein, dass es Überlegungen gibt, den Markt in Eichenau zu schließen. Wie an vielen Orten überprüfe man das Filialnetz ständig auf Optimierungspotenzial. Das ist eine ziemliche Standardaussage. Die Unternehmenssprecherin teilt allerdings mit, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkreteres sagen kann. Vielleicht in ein paar Wochen. Dementiert wird die Schließung nicht.

Im Gemeinderat wurde das Thema bisher lediglich nicht-öffentlich besprochen, weshalb sich auch CSU-Gewerbereferent Peter Zeiler nicht äußern will. Vize-Bürgermeisterin Gabriele Riehl, die Bürgermeister Peter Münster (FDP) gerade vertritt, erklärt auf Tagblatt-Anfrage: „Ich muss eine strategische Entscheidung des Unternehmens akzeptieren. Ich würde es aber sehr bedauern, sollte der alte Edeka geschlossen werden.“ Für viele Bürger, vor allem ältere Menschen, sei er eine wichtige und fußläufige Anlaufstelle für die Nahversorgung.

In ihrer Funktion als SPD-Gemeinderätin zeigt sich Riehl zudem enttäuscht, sollte Edeka wirklich entscheiden, den Supermarkt dichtzumachen. Laut Riehl hat Bürgermeister Münster bereits ein Gespräch mit der Chefetage des Lebensmittelgiganten geführt.

Rathaus überrascht

Im Rathaus dürfte man von den Überlegungen auch überrascht worden sein. Münster hatte 2017 noch versichert: „Die Einkaufsmöglichkeit in der Ortsmitte wird bleiben.“ Damals hatte Edeka gerade den Supermarkt an der Hauptstraße 8 von Tengelmann übernommen – so wie alle Tengelmann-Standorte in Deutschland.

Dieser unternehmerische Schachzug des größten Lebensmittelhändlers Deutschlands war sehr umstritten. Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte deshalb 2016 Bedingungen genannt: Damals hieß es, dass es eine Fünf-Jahres-Garantie für die Standorte gibt. Sprich: Das Unternehmen soll die Geschäfte über den festgelegten Zeitraum in Eigenregie weiterführen. Diese Zeit wäre in Eichenau jetzt noch nicht abgelaufen.

Möglicherweise hat Edeka eine Hintertür, wie es aus informierten Kreisen heißt – etwa, dass zwar das Geschäft schließt, aber das ehemalige Tengelmann-Personal im neuen Edeka weiterarbeitet. Auch hierzu will sich das Unternehmen nicht äußern.

Der neue Supermarkt

Es kommt aber noch etwas hinzu. Bereits 2015 herrschte große Aufregung im Ort um den Neubau des Edekas an der Hauptstraße (Ecke Allinger Straße). Es gab ein Bürgerbegehren gegen die neue Einkaufsmöglichkeit und ein Ratsbegehren dafür. Am Ende wünschten sich die Bürger mehrheitlich, dass ein neuer Supermarkt gebaut wird. Allerdings unter der Annahme, dass der alte bestehen bleibt.

Vize-Bürgermeisterin Gabriele Riehl merkt in diesem Zusammenhang an, dass es damals Untersuchungen zur Nutzung gegeben habe. Und tatsächlich gab es keine Übereinstimmung – die Supermärkte sprechen unterschiedliche Kundengruppen an. Die im Norden kaufen im alten, die im Süden im neuen Supermarkt.

Rike Schiele von den Grünen, deren Partei 2015 zu den Kritikern gehörte, hat mit dieser Entwicklung gerechnet. „Sollten die Pläne für die Schließung stimmen, dann war das absehbar.“ Sie befürchtet, dass die Ortsmitte, nachdem die Post auch nicht mehr da ist, ausstirbt. „Wir werden Probleme haben, da neues Gewerbe anzusiedeln.“ Sie als Grüne würde sich einen Bio-Supermarkt wünschen. Aber da tauche wieder die Frage auf: „Wer kann sich das leisten?“