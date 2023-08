Eichenauer Arzt fühlt sich von Toner-Firma ausgetrickst

Von: Hans Kürzl

Teilen

In einer Eichenauer Arztpraxis ist man gerade sehr schockiert über das Vorgehen einer Hamburger Firma für Büromaterial. © PLEUL/DPA

Ein Eichenauer Arzt wehrt sich gegen eine seiner Meinung nach völlig überteuerte Rechnung für Büromaterial, das er gar nicht bestellt habe. Auch die Entscheidung einer Richterin will er so nicht auf sich sitzen lassen.

Eichenau – In der Praxis von Dr. Alexander Wiedemann und seinem Kollegen versteht man die Welt nicht mehr. Man soll über 300 Euro für Toner bezahlen, die keine Originalware sind. Die man nicht bestellt, trotzdem erhalten, aber auch wieder zurückgeschickt habe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Alles fing mit dem Anruf eines Hamburger Unternehmens im Januar an, das Druckerbedarf anbietet. „Mitten im Betrieb“, erinnert sich Wiedemann. Die Anruferin habe einer Mitarbeiterin erklärt, es läge aus der Praxis eine Bestellung vor und sie wolle den Auftrag mit ihr nochmals durchgehen. Es bestünde zudem eine Gutschrift. Dazu erklärt Wiedemann, dass alle Bestellungen für Druckermaterial seit 2021 von seinem Kollegen vorgenommen werden. „Schriftlich und nur Originalware.“

In dem Gesprächsmitschnitt der Praxis, der dem Tagblatt ebenso vorliegt wie Teile des Schriftwechsels, gebrauchte die Mitarbeiterin Worte, die als Zustimmung ausgelegt werden können.

Verbraucherzentralen warnen deshalb davor, in solchen Telefonaten mit „Ja“ oder „Okay“ zu antworten. Das könne an passende Stellen hineingeschnitten werden, um eine vermeintliche Zustimmung präsentieren zu können. „Immer in ganzen Sätzen antworten“, rät die Verbraucherzentrale.

In der Arztpraxis kamen irgendwann die Kartons mit den Tonern an. Wiedemann fühlte sich aber auf der sicheren Seite, weil sie sofort zurückgeschickt wurden, wie er sagt. Trotzdem folgten Mahnschreiben, Mahnbescheid und Androhung der gerichtlichen Eintreibung. Der Arzt sieht darin eindeutig ein betrügerisches Vorgehen.

Die Hamburger Firma machte weiter Druck und schaltete sogar das Amtsgericht Fürstenfeldbruck ein. Dort kam die zuständige Richterin zu der Empfehlung: „Es wird dem Beklagten zur Anerkenntnis der Forderung geraten.“

Wiedemann ist empört: „Die Aufforderung ist ein Skandal. Es würde bedeuten, dass eine betrügerische Handlung juristisch sanktioniert wird.“ Man müsse vermuten, dass sich die Richterin den kompletten Sachverhalt nicht angesehen habe.

Der Vorwurf wird vom Amtsgericht zurückgewiesen: „Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Vorgang komplett gewürdigt wird, bevor eine Empfehlung ausgesprochen wird“, so ein Sprecher auf Anfrage. Allerdings handle es sich noch nicht um ein Urteil. Erst wenn der Beklagte der Empfehlung nicht nachkomme, folge eine Entscheidung.

Die Möglichkeiten einer Berufung seien eingeschränkt. Wenn der Streitwert 600 Euro nicht übersteigt, kann ein Urteil nur dann angefochten werden, wenn die Richterin die Berufung ausdrücklich zugelassen hat. Dabei müsse die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Das hat auch Wiedemann erklärt bekommen und ist noch mehr verärgert. Natürlich würden diese Firmen um solche Sachverhalte wissen und die Beträge nicht überschreiten. Er will hartnäckig bleiben: „Falls die Richterin ihre Empfehlung aufrecht erhält, werde ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen.“