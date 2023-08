Bauarbeiten für Glasfaser ruinieren Hecken

Von: Kathrin Böhmer

Kein Einzelfall: Entlang von mindestens zehn Grundstücken sind die Hecken versengt. © Privat

Flächendeckendes schnelles Internet per Glasfaserleitung ist ein brandheißes Thema. In Eichenau hat man das etwas zu wörtlich genommen: Bei den Arbeiten wurden mehrere Hecken, teils großflächig, versengt. Es ist aber nicht das einzige Ärgernis.

Eichenau – Das Ehepaar Hilz traute seinen Augen kaum, als es kürzlich aus dem Urlaub zurückkehrte. Die meterlange prachtvolle Thujenhecke, die ordentlich getrimmt und grün war, hatte nun über die gesamte Länge einen dicken braunen Streifen im unteren Bereich. Es sah aus, als hätte jemand mit einem gigantischen Feuerzeug die Hecke in einer Linie parallel zur Straße angezündet. „Wir waren ziemlich entsetzt“, erinnert sich Eva Hilz, 58 Jahre alt.

Und die Eheleute sind nicht die Einzigen, wie Anne Lang berichtet, die in der Gemeindeverwaltung von Eichenau für Straßen und Gehwege zuständig ist. Offenbar wurden in mindestens zehn Fällen beim Ausbau der Glasfaserleitungen Hecken und Zäune beschädigt – teils irreparabel, wie beim Ehepaar Hilz. „Es haben sich aber wohl nicht alle auch bei uns gemeldet“, erklärt Lang. Manche wendeten sich direkt an die Deutsche Glasfaser.

Die Düsseldorfer Firma musste selbst erst einmal herausfinden, was eigentlich geschehen war. Doch nun ist klar: Offenbar wurden die Hecken durch heiße Abgase eines Baggers angekokelt, der sehr dicht an den Pflanzen entlang fuhr. Die Arbeiter der Baufirma, die die Deutsche Glasfaser beauftragt hat, bemerkten wohl nicht, dass hinten die Pflanzen ankokelten, während sie vorne die Straße Meter für Meter bearbeiteten.

Viel zu nah kamen die Bagger den Pflanzen, wie dieses Privatfoto beweist. © Privat

„Dafür und für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitten wir die Betroffenen um Entschuldigung“, sagte ein Firmensprecher auf Tagblatt-Anfrage. Für die Schäden haftbar sei der Baupartner, der diese prüfe und über seine Versicherung abwickele. An den könne man sich auch direkt wenden. Auf der Internetseite www.deutsche-glasfaser.de gibt es außerdem einen Schadensmelder.

Eva und Helmut Hilz, die selbst zu den 1500 neuen Kunden der Deutschen Glasfaser in Eichenau gehören, hatten wohl schon so eine Vorahnung. Sie machten vor ihrer Abreise Fotos von der intakten Hecke. So dürfte die Beweislage klar sein. Per Einschreiben schickte das Paar seine Beschwerde an die Deutsche Glasfaser. Wochenlang kam keine Rückmeldung. Dann schließlich eine Standarderklärung, man habe den Schaden dem Baupartner gemeldet. Wie das mit der Bezahlung läuft, wissen wir noch nicht, sagt Eva Hilz. „Aber unsere Hecke muss komplett ersetzt werden.“ Da sei nichts mehr zu retten.

Ärger über mehrmaliges Aufreißen der gleichen Straßen

Es ist nicht das einzige Ärgernis, das die Eichenauer (und nicht nur die) hinsichtlich des Glasfaserausbaus umtreibt. Viele Beschwerden gibt es laut Anne Lang vom Rathaus auch darüber, dass die Straßen mehrfach aufgerissen werden, erst von der Telekom, dann von der Deutschen Glasfaser. Jeder Anbieter verlege quasi seine eigenen Leitungen.



Auch die Kommunen hätten sich das anders gewünscht, man sei da aber machtlos. Nichtsdestotrotz ist man auch froh, dass endlich etwas vorangeht in Sachen Turbo-Internet.



Den doppelten Aufriss von Straßen betrachtet man im Übrigen auch bei der Deutschen Glasfaser als Unsinn. Die Firma bietet „Open Access“ an. Sprich: Die Infrastruktur kann jeder nutzen, ohne dass ihm dadurch ein Nachteil entstehe. Noch scheitert das aber an der Kooperation der Firmen untereinander.



Die Tiefbauarbeiten der Deutschen Glasfaser in Eichenau sind zu 60 Prozent fertiggestellt. Bis zu fünf Kolonnen seien gleichzeitig tätig gewesen. Bis zum Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Das schnelle Internet fließt dann bis zum dritten Quartal 2024 durch die Leitungen. gar

