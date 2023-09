Mangelndes Interesse der Baufirmen: Straße in Eichenau kann vorerst nicht saniert werden

Von: Hans Kürzl

Keine Angebote: Die Meisenstraße in Eichenau kann vorerst nicht repariert werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Gemeinde Eichenau bekommt die schlechte Lage auf dem Bausektor direkt zu spüren. Für eine dringende Straßensanierung findet man keine Baufirma.

Eichenau – Die Bushaltestelle Meisenstraße ist vor knapp drei Monaten ausgebaut worden und hat auch ein neues Wartehäuschen erhalten. Auch die im Westen der Gemeinde nahe der Roggensteiner Allee gelegene Meisenstraße selbst sollte saniert werden. Der schlechte Zustand der Straße hätte das dringend erforderlich gemacht. Doch daraus wird jetzt erst einmal nichts. Wie jetzt im Ferienausschuss bekannt gegeben wurde, scheiterte bereits die öffentliche Ausschreibung am mangelnden Interesse der Baufirmen und an einem zu hohen Angebot.

„Die Hoffnung auf ein günstiges Angebot hat sich leider nicht erfüllt“, kommentierte Bürgermeister Peter Münster (FDP) im Ferienausschuss. Er bedauerte die entstandene Verzögerung. Immerhin noch vier Firmen hatten die Ausschreibungsunterlagen angefordert, doch nur eine hatte dann auch tatsächlich ein Angebot abgegeben. Doch das lag mit knapp 190 000 Euro um gut 60 Prozent über dem von der Eichenauer Bauverwaltung gesetzten Limit von 150 000 Euro.

Das Rathaus lehnte also ab. Die Preise im Angebot seien durchweg sehr hoch angesetzt, hieß es in der Sitzungsvorlage. „Das kann auch keineswegs durch die aktuelle Inflation gerechtfertigt werden“, führte Sachbearbeiterin Anne Lang aus dem Bauamt weiter aus. Um welche Firma es sich handelt, wurde nur in der nicht-öffentlichen Sitzung bekannt gegeben

Anne Lang empfahl dem Ferienausschuss, die öffentliche Ausschreibung für den Ausbau der Meisenstraße aufzuheben. Dem folgte das Gremium einstimmig. Bürgermeister Peter Münster kündigte daraufhin an, dass im Herbst ein weiterer Versuch unternommen werden soll, die Sanierungsmaßnahme zu vergeben. Dieses Mal hoffentlich mit mehr Erfolg.

