BMW-Fahrer durchbricht Feuerwehr-Sperre - Verurteilung wegen Nötigung

Bei diesem Einsatz auf der Roggensteiner Allee kam es zu dem gefährlichen Zwischenfall. © Archiv

Immer wieder werden Feuerwehrleute im Dienst angegangen. Ein Helfer aus Eichenau wäre 2021 beinahe von einem rücksichtslosen Autofahrer überfahren worden. Jetzt musste sich der Mann vor Gericht verantworten.

Eichenau – Eine Gewitterfront rollte am 29. Juni des vergangenen Jahres über den Landkreis. Sturmböen streckten zahlreiche Bäume nieder. Auch Eichenaus Feuerwehr war gegen 18 Uhr mit einem umgestürzten Baum auf der Roggensteiner Allee in Richtung der Bundesstraße beschäftigt.

Die Allee wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt. Einen BMW-Fahrer schien das jedoch nicht zu scheren. Mit hoher Geschwindigkeit durchbrach er die Absperrung – ein Feuerwehrmann konnte sich nur mit einem beherzten Sprung zur Seite gerade noch retten.

„Ich hatte Angst um meine Gesundheit, um mein Leben“, beschreibt der Feuerwehrmann die Situation. Er ist seit zehn Jahren aktives Mitglied der Wehr und trägt als Gruppenführer selbst Verantwortung. Der Vorfall beschäftige ihn immer noch.

Und mittlerweile beschäftigt sich auch die Justiz damit. Der Fahrer des Autos – die Feuerwehr hatte sich das Kennzeichen notiert – musste sich wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dieser erklärte, es wegen eines Geschäftstermins eilig gehabt zu haben. Zudem präsentierte er zwei Zeugen, die bestätigen sollten, dass er sich alles andere als renitent verhalten habe. Dabei handelte es sich um einen Geschäftspartner und einen Schulfreund, die sich allerdings in Widersprüche verwickelten.

So war es für Amtsrichter Steigmayer zumindest klar, dass der Angeklagte seinen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Feuerwehr zugefahren war. „Eine konkrete Gesundheitsgefährdung des Feuerwehrmitarbeiters kann jedoch nicht nachgewiesen werden“, so der Amtsrichter, der daher das Vergehen rechtlich als Nötigung einordnete.

Fahrverbot

Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Außerdem wurde ihm ein Fahrverbot von zwei Monaten aufgebrummt. Wie das Amtsgericht Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilte, hat der Fahrer Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.

Bei der Feuerwehr in Eichenau schüttelt man den Kopf. „Wir haben da eine Nulltoleranzgrenze. Das geht überhaupt nicht“, so Kommandant Maximilian Grain. Ehrenamtliche Einsatzkräfte sollten ihre Einsätze in größtmöglicher Sicherheit und mit möglichst geringer Behinderung durchführen können. Der Feuerwehrchef bezieht sich dabei auch auf Gaffer, die in den vergangenen Jahren immer öfter Einsätze stören.

Eichenaus Wehr blieb nach dem Vorgang von Ende Juni 2021 nicht untätig. Im Nachgang wurden weitere Übungsmaßnahmen mit ähnlichen Situationen durchgeführt. Auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr seien sensibilisiert worden.

