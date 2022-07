Feuerwehr im Einsatz: Brand im Keller einer Metzgerei

Die Feuerwehren aus Eichenau, Puchheim-Bahnhof und -Ort waren am Sonntagnachmittag in der Parkstraße im Einsatz, ebenso wie der Rettungsdienst.

Da ging‘s um die Wurst

Von Kathrin Böhmer schließen

Alarm am Sonntagnachmittag: Im Keller einer Metzgerei an der Parkstraße in Eichenau war ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, allerdings war die Sache dennoch nicht ganz ohne.

Eichenau - Jetzt ging es mal wortwörtlich um die Wurst. Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Gebäude einer Metzgerei an der Parkstraße in Eichenau ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte aus Eichenau und Puchheim (Bahnhof und Ort) sowie der Rettungsdienst rückten aus. Vor Ort waren schon dicke Rauchschwaden aus dem Keller zu sehen, wo das Feuer ausgebrochen war.

+ Rauchschwaden kamen aus dem Keller des Gebäudes an der Parkstraße in Eichenau. © Feuerwehr Eichenau

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Allerdings fiel laut Eichenaus Kommandanten Maximilian Grain der Strom aus, der für die Kühlung der Fleisch- und Wurstwaren benötigt wurde. Inwieweit die Eigentümer das Problem lösten, vor allem Sonntag, konnte Grain allerdings nicht sagen.

An diesem Tag gab es einiges zu tun: Während die Eichenauer an der Parkstraße im Einsatz waren, ging bereits der nächste Alarm ein. Ein Müllcontainer an der Budriohalle brannte. Hier sei allerdings nichts Größeres passiert, so Grain.