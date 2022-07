Flüchtlinge können Turnhalle verlassen - für Sportvereine dann wieder verfügbar

Teilen

Galt immer als Notquartier: die Budriohalle in Eichenau, Trennwände brachten etwas Privatsphäre. © weber

Die Budriohalle, die bislang Asyl für ukrainische Flüchtlinge bot, soll bis Ende Juli wieder frei sein. Die Vereine sollen ihren Sportbetrieb in der Eichenauer Turnhalle bald aufnehmen können. Zu klären ist nun noch, wo die geflohenen Menschen unterkommen sollen.

Eichenau – Ab Monatsende Juli wird die Budriohalle von Flüchtlingen geräumt sein. Das ist die eine Nachricht aus der jüngsten Sitzung des Eichenauer Gemeinderates. Aber es gibt noch eine weitere: Eine Containeranlage an der Friesenstraße als Übergangslösung für das Landratsamt, wie eigentlich im April entschieden, ist vom Tisch. Das hat das Gremium bei einer Gegenstimme beschlossen.

Container?

Eigentlich hätten die Geflohenen dort unterkommen sollen, damit die Budriohalle wieder dem Sportbetrieb zur Verfügung steht. „Dieses Angebot ist nun aber zurückgezogen“, erklärte Bürgermeister Peter Münster (FDP). Mit eine Rolle bei dem aktuellen Beschluss spielte, dass das Landratsamt eine Belegung dieser Container für 60 Monate ins Spiel gebracht hatte. Dies geht aus der Sitzungsvorlage hervor und wurde durch eine Sprecherin des Landratsamtes bestätigt: „Wir stehen dazu im Austausch mit dem Freistaat Bayern, aus dessen Haushalt die Unterkunft bezahlt wird.“

Die Gemeinde lehnte die 60 Monate aber ab, da sie mittelfristig auf dem Grundstück Wohnungen bauen will. „Allenfalls vier Jahre wären als Äußerstes möglich gewesen“, sagte Münster auf Tagblatt-Nachfrage.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Derzeit haben noch 55 Flüchtlinge in der Budriohalle ein Notquartier gefunden. Laut Landratsamt werden etwa 40 Prozent in der Gemeinde untergebracht. Dazu würde unter anderem die Familienstruktur berücksichtigt. „Die restlichen Bewohner werden in adäquate Anschlussunterbringungen innerhalb des gesamten Landkreises verlegt“, heißt es von der Kreisbehörde. In der Sitzungsunterlage des Gemeinderates ist an dieser Stelle davon die Rede, dass die restlichen Flüchtlinge in der Gemeinde Oberschweinbach unterkommen sollen.

Bekannt wurde außerdem, dass für kurze Zeit ein dreistöckiger Container der Firma Linde greifbar gewesen wäre – mit der Option zu Miete oder Kauf. Doch es ging zu langsam. Das Unternehmen habe sehr schnell einen anderen Interessenten gefunden, teilte Münster in der Sitzung mit. Gleichzeitig verwies der Eichenauer Bürgermeister auf die bei solchen Entscheidungen langen Vorlaufzeiten beim Landratsamt.

Wieder für den Sport

Mit mehr Tempo will die Gemeinde dagegen dafür sorgen, dass die Budriohalle wieder für den Sport nutzbar ist. Anfang August soll laut Auskunft Münsters der Rückbau beginnen, wie es offiziell heißt. Man werde versuchen, das bis Mitte August hinzubekommen. „Allerspätestens bis Mitte September sollte es klappen“, so Münster weiter.

Beim Eichenauer SV wird man diese Nachrichten aufmerksam verfolgen. Seit etwa Mitte März mussten dessen Hallensportler Wettkämpfe und Training quer durch den Landkreis organisieren. Die erste Herren-Handballmannschaft etwa trug ihre Punktspiele in der Bayernliga in Fürstenfeldbruck und Germering aus.

Allerdings will das Landratsamt nicht ganz ausschließen, dass die Hallen als Notquartiere nicht doch wieder gebraucht werden. „Je nach Entwicklung kann das möglich werden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.