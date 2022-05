CSU-Kandidat im Interview: „Es muss mehr Photovoltaik aufs Dach“

Gute Stimmung, auch im Wahlkampf: So empfindet es zumindest CSU-Bürgermeisterkandidat Peter Zeiler, hier im Gespräch mit Tagblatt-Reporter Hans Kürzl. © Weber

In vier Wochen wird in Eichenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Ein Kandidat ist Peter Zeiler von der CSU. Im Tagblatt-Interview verrät er, wo Eichenau noch Potenzial auf der Straße liegen lässt. Und warum er als Löwenfan wirklich bestens für den Posten gewappnet ist.

Herr Zeiler, Sie sind Fan des TSV 1860 München – ein Verein, der schon ein gutes Maß an Leidensfähigkeit voraussetzt. Ist das hilfreich für den Posten als Bürgermeister?

(lacht). Ja, warum nicht. Man lernt eine gewisse Jetzt-erst-recht-Mentalität zu entwickeln. Und daraus kann man Optimismus für die Zukunft beziehen. Außerdem lernt man, sich mit einer Sache zu identifizieren. Das alles kann man in der Politik sehr gut gebrauchen.

Gibt es noch eine andere Leidenschaft?...das Schafkopfen. Da gibt es jetzt sogar eine Arbeitsgruppe in der Josef-Dering-Schule Es macht mir Riesenspaß, den Kindern diese Tradition zu vermitteln. Und ich fahre auch gerne Motorrad. Das Zillertal ist ein gutes Ziel.

Kommen wir zur Sache. Eines der großen Projekte der nächsten Jahre ist der Wohnbau direkt am Bahnhof. Worin liegt eigentlich dessen besondere Bedeutung?

Natürlich ist kostengünstiger Wohnbau erst einmal grundsätzlich wichtig. Aber das Projekt trägt auch dazu bei, das soziale Gefüge in der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Junge Menschen, die von zu Hause ausziehen, einen eigenen Hausstand gründen wollen, brauchen Wohnraum. Wenn dann die familiären Bedingungen räumlich nicht auseinander gerissen werden, ist das umso besser.

Es können aber nicht alle Wünsche erfüllt werden, oder?

Leider nein. Besonders schade finde ich, dass über die Bebauung am Pflegeheim nicht mehr gesprochen wird. Kostengünstige Wohnmöglichkeiten für das Pflegepersonal am Ort hätten die Attraktivität des Standortes Eichenau erhöht und dadurch die Personalnot im Pflegebereich in Eichenau vermindert.

Wo sehen Sie denn noch ungenutztes Potenzial in der Gemeinde?

Da ist die Hauptstraße zu benennen. Mit einer geschickten Entwicklung von mehreren Grundstücken könnte vernünftiger Einzelhandel angesiedelt werden. Elektronik, Bekleidung, ein Sanitätshaus wären gute Beispiele dafür. Auch an das Gewerbegebiet Nord muss man noch stärker rangehen, an Verhandlungen mit dem Freistaat wegen seiner Grundstücke. Das zusammen würde helfen, das Einnahmeproblem, das Eichenau hat, auf jeden Fall zu reduzieren.

Was schon wegen der Pflichtaufgaben mehr als notwendig ist, korrekt?

Keine Frage. Wir nähern uns da schon der Leistungsgrenze. Allein schon, wenn man die künftigen Investitionen in Hochwasserschutz, Schulen und Kitas sieht und die zweistelligen Millionenbeträge, die da notwendig sind. Das finanziell Machbare muss im Vordergrund stehen und dass es zukunftsfähig ist.

Apropos: Wo genau sehen Sie die Herausforderungen für die Zukunft?

Ganz klar: Es muss mehr Photovoltaik aufs Dach. Bei nicht mal einem von zehn Häusern in Eichenau ist das der Fall. Da steckt noch viel Potenzial drin, gleichermaßen gilt das bei der Vergabe der Fördermittel. Das ist ausbaufähig. So gesehen besetzt die CSU zwei sehr wichtige Referate: das für Energie und für Liegenschaften und energetische Sanierung. Das sichert Zukunftsfähigkeit.

Wie sehr nutzt es, dass Sie als Referent in diversen Sachgebieten Erfahrung sammeln konnten: Sport, Gewerbe und Beteiligungen?

Man muss sich als Gemeinderat sowieso mit den unterschiedlichsten Themenbereichen befassen, dazu braucht es den Referentenposten nicht so sehr. Für die Vernetzung, die Kontakte in den verschiedenen speziellen Bereichen, ist so ein Amt aber schon hilfreich. Und grundsätzlich ist jede Erfahrung, die man sammeln kann, wichtig.

Blicken wir in die Gegenwart: Hat Eichenau eine funktionsfähige Verwaltung?

Auf alle Fälle. Trotzdem kann man immer noch verbessern, ein wenig an Stellschrauben drehen. Wir müssen dazu übergehen, dass die Behörde, die Gemeindeverwaltung, für den Bürger da ist. Auf keinen Fall darf das umgekehrt sein. Es braucht den Gedanken, dass eine Gemeindeverwaltung Dienstleister ist und der Bürger der Kunde. Und Kundenorientierung ist wichtig.

Ein gutes Stichwort für den Umgang der drei Bürgermeisterkandidaten untereinander...

Ich empfinde den Wahlkampf als fair geführt. Jeder spielt seine eigenen Stärken aus, zielt nicht auf die Schwächen der Mitbewerber. Ich respektiere beide Gegenkandidaten. Jeder engagiert sich und will das Beste für die Gemeinde. Nur die Wege dahin sind teils unterschiedlich.

Ein Thema ist immer wieder, dass die Wahlen von Gemeinderat und Bürgermeister seit 1968 getrennt voneinander stattfinden. Wann wird er Rhythmus wieder angepasst?

Den Termin wird wohl keiner anpassen, weil niemand freiwillig auch nur auf einen Teil seiner Amtszeit verzichten wird. Außerdem hat es sich doch bewährt, dass sich nicht zwei Instanzen gleichzeitig einarbeiten müssen. Es hat Vorteile, dass ein neuer Bürgermeister einen Gemeinderat vorfindet, der bereits mitten in seiner Arbeit steht.

Wird es eine Stichwahl geben?

Davon gehe ich aus. Mit mir im Finale.

Vervollständigen Sie bitte den Satz: Den Wahltag werde ich so verbringen ...

Das wird sich ein wenig nach dem Wetter richten. Auf jeden Fall wählen gehen und dann vielleicht ein paar Runden mit dem Fahrrad drehen. Auf keinen Fall etwas, was Hektik verursacht.

Welche Philosophie würde ein Bürgermeister Peter Zeiler mit ins Eichenauer Rathaus bringen?

Ich will Lösungen finden, keine Probleme suchen.

