Bürgermeisterwahl: SPD unterstützt Grünen-Kandidaten

Von: Kathrin Böhmer

SPD und Grüne kämpfen in Eichenau ab sofort gemeinsam, um Bürgermeister Peter Münster (FDP) aus dem Amt zu drängen.

Eichenau – Wie aus einer Pressemitteilung der Öko-Partei hervorgeht, bekommt Grünen-Kandidat Markus Hausberger Unterstützung der SPD, die keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt. Bei einer internen Mitgliederversammlung habe Hausberger Vertretern der Sozialdemokraten Rede und Antwort gestanden und vollends überzeugen können. Nun strebe das Bündnis einen „echten Politikwechsel“ in Eichenau an. Das bedeute: ökologische Verantwortung in Form von Streuobstwiesen, einen Energiepark statt einem Standard-Gewerbegebiet, bezahlbarer Wohnraum für Familien und die nachhaltige Gemeindeentwicklung. Das seien nur einige der Themen, bei denen es bereits im Gemeinderat eine enge inhaltliche Zusammenarbeit und viele Schnittstellen gab.

„Eine großartige Nachricht!“, kommentiert daher Markus Hausberger die Entscheidung der SPD. Damit sei auch das Ziel klar: eine Stichwahl und schließlich der Sieg. Ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit gehörten für beide Parteien zusammen. „Gemeinsam müssen wir die großen Herausforderungen angehen, die Klimaziele erreichen und unseren Kindern optimale Voraussetzungen für ein gutes Leben bieten“, wird Hausberger zitiert.

SPD und Grüne stellen gemeinsam elf Sitze im 24-köpfigen Gemeinderat und haben zusammengerechnet 44,7 Prozent der Stimmen bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren bekommen. Jetzt gelte es, bis zum 22. Juni einen fulminanten Wahlkampf-Endspurt einzuleiten. Der amtierende Bürgermeister indes möchte im Amt bleiben.

