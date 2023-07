Defekt an Photovoltaik-Anlage: Dachstuhl-Brand verursacht großen Sachschaden

Von: Thomas Steinhardt

Die Löscharbeiten auf dem Dach gestalteten sich aufwändig. © FFW Eichenau

Praktisch einen ganzen Tag lang haben Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen einen Dachstuhlbrand in Eichenau gekämpft. Auslöser für das Feuer war vermutlich eine Photovoltaik-Anlage. Der Sachschaden ist immens.

Eichenau - Die Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag in die Frühlingsstraße gerufen, weil Rauch aus dem Dachstuhl eines Hauses drang. Die Bewohner des Hauses waren nicht da - Anwohner hatten Hilfe gerufen. „Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass uns dieser Einsatz über die nächsten 13 Stunden beschäftigen würde“, heißt es im Bericht der Feuerwehr Eichenau.

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach befand sich eine Photovoltaik-Anlage, verbaut auf einem Blechdach. Darunter war eine Holzkonstruktion mit Dämm-Material. Die Einsatzkräfte mussten erstmal die Photovoltaik-Anlage abbauen, die nicht brannte. Dann entfernten sie sie erste Teile des Blechdachs, um die Glutnester darunter ablöschen zu können, wie Kommandant Maximilian Grain tags darauf schilderte. Ziel war es natürlich, die weitere Ausbreitung des Brands zu verhindern. Dabei tauchte ein Problem auf: Bei einem Blechdach hilft die Wärmebildkamera nicht weiter, sodass die Suche nach Glutnestern stark erschwert wird.

Äußerst kräftezehrend

Auch deshalb hätten sich die Arbeiten als äußerst kräftezehrend und personalintensiv herausgestellt, sodass weitere Feuerwehren um Unterstützung gebeten wurden, heißt es im Bericht der Eichenauer Wehr. Auch von innen gingen Einsatzkräfte dann gegen das Feuer vor. „Wir haben das Haus von außen und von innen geöffnet“, schilderte Grain. Immer wieder sei der Brand aufgeflammt. Die Glutnester wurden teils im Garten abgelagert und dort mit Schaum gelöscht. Wegen der geringeren Oberflächenspannung dringt dieser besser ins brennende Material ein als Wasser, erklärte Grain. Um das Dach wird sich nun eine Fachfirma kümmern müssen.

Alles in allem sei die Feuerwehr bis 23 Uhr mit dem Einsatz beschäftigt gewesen. Vor Ort waren über die Zeit verteilt an die 80 Einsatzkräfte aus Eichenau, Puchheim-Ort, Olching und Alling. Unterstützung kam auch vom Kreisfeuerwehrverband.

Das sagt die Kripo

Die Kripo beziffert den entstandenen Sachschaden an dem frei stehenden Haus auf rund 300 000 Euro. Verletzt worden sei niemand. Eine Brandortbegehung durch die Ermittler der Kripo am Freitag habe ergeben, dass mutmaßlich ein technischer Defekt an der auf dem Dach angebrachten Photovoltaikanlage brandursächlich gewesen sei.

