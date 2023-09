Betreiber gefunden: Die Zukunft des Bahnhofskiosks ist gesichert

Von: Hans Kürzl

Halil Güldüre (l.) und seine Schwester Narin übernehmen den Bahnhofskiosk in Eichenau von Hugo Fritz. Im Moment gilt es noch viel an- und auszupacken. © HAns Kürzl

Lange war unsicher, wer den Bahnhofskiosk in Eichenau weiterführt. Doch nun sind Nachfolger gefunden. Die Geschwister Halil und Narin Güldüre werden spätestens ab Ende September Bus- und Bahngäste versorgen.

Eichenau – Noch muss in den Räumlichkeiten viel ausgepackt und noch mehr angepackt werden, bis die Fahrgäste wieder mit frischen Backwaren und Kaffee versorgt werden können. Doch der 33 Jahre alte Halil Güldüre und seine drei Jahre ältere Schwester Narin sind voller Tatendrang. „Wir freuen uns, wenn es endlich so richtig losgeht.“

Hier aufgewachsen

Zumal die beiden wieder an den Ort zurückgekehrt sind, wo die Leute sie und sie die Leute kennen, wo sie sich wohl gefühlt haben. „Wir sind hier aufgewachsen“ erzählt Narin Güldüre. Lesen und Schreiben haben sie zum Beispiel in der jetzigen Starzelbachschule gelernt, als sie noch schlicht Schule Süd hieß. „Und ich habe hier im Fußballverein gespielt“, berichtet Bruder Halil. „Deshalb wollen wir etwas zurückgeben.“ Die beiden sprühen vor Tatendrang, als sie dem Tagblatt ihren zukünftigen Wirkungskreis zeigen.

Der Name steht schon fest: Café Tageslicht. Das soll Offenheit ausdrücken und so jeden Gast bereits vor dem Eintreten willkommen heißen. Geführt wird das Café vor allem von Narin Güldüre, da ihr Bruder mit einem Kiosk in der Großhaderner Würmtalstraße noch ein weiteres Standbein besitzt.

Erfahrung gesammelt

Vor gut drei Jahren hatte sich der gelernte Restaurant-Fachmann selbstständig gemacht. Er leitete die Gastronomie im Märchenwald von Wolfratshausen. Auch Schwester Narin bringt als Großhandleskauffrau mit langjähriger Berufserfahrung ein gutes Rüstzeug mit, um den Bahnhofskiosk in eine stabile Zukunft zu führen. Frische Backwaren, Joghurts mit Früchten und hausgemachte Kuchen, sollen unter anderem mit dafür sorgen, dass die Bahn- und Buskunden zufrieden sind.

„Samstag und Sonntag wollen wir auch Frühstück anbieten“, berichtet Narin Güldüre von den ersten Plänen nach der Eröffnung. Damit soll der Bahnhofskiosk eine Tradition fortsetzen, die Hugo Fritz seit 2005 gepflegt hat: Als Treffpunkt für die eher im Norden der Gemeinde lebenden Eichenauer. Auf Wunsch und Beschluss des Gemeinderates war der Kiosk stets auch „alkoholfrei“ geführt. Ebenso gepflegt werden soll die gute Nachbarschaft zum Pflegezentrum.

Ideal-Lösung

Die Güldüres haben ebenso im Blick, dass in einigen Jahren südlich der Gleise die Parkplätze weichen und an deren Stelle Wohnbebauung entstehen soll. Für Hugo Fritz, an den der Bahnhofskiosk seit der Umgestaltung des Warteraums vor 18 Jahren verpachtet war, ist das Geschwisterpaar die Ideallösung: „Zwei engagierte Menschen, die den Ort kennen.“ Da könne man guten Gewissens übergeben, sagt Fritz, der seinen Bäckereiladen in der Hauptstraße Ende September schließen wird.

Viel Unterstützung

Seine Nachfolger berichten zudem, dass sie seitens der Gemeinde viel Unterstützung erfahren. Daher wird es vor dem Ladengeschäft eine kleine Freifläche geben. Bereits im März, als die Suche nach einem neuen Pächter bekannt wurde, hatte man im Eichenauer Rathaus von einem erfreulichen Interesse berichtet. Das damalige Ziel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen Pächter zu finden ist jedenfalls erreicht.

Unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen die Güldüres arbeiten, war vor einem halben Jahr bei der Ausschreibung auf der Gemeinde-Homepage öffentlich einsehbar. Demnach beträgt die monatliche Pacht 1200 Euro, plus Umsatzsteuer. Das Geschwisterpaar erfüllte weitgehend die Vorstellungen der Gemeinde bezüglich der Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 16 Uhr. Wann genau man am Sonntag das Frühstück anbieten will, ist noch unklar.

