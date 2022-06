Doppelspitze im Kreisverband - Liberale wollen mit Doppelspitze durchstarten

Von: Kathrin Böhmer

Die Kleidung ist schon einmal gut abgestimmt: Caroline Steiner und Martin Koch bilden den Vorstand der Kreis-FDP. © tb

Der FDP-Kreisverband hat sich neu formiert. Der Vorstand besteht zum ersten Mal aus einer Doppelspitze: Martin Koch, bislang schon Kreisvorsitzender, und Caroline Steiner, Ortsvorsitzende der FDP in Eichenau.

Eichenau - Um die 30 Liberale haben in der Eichenauer Friesenhalle bei der Kreishauptversammlung die neue Mannschaft gewählt. Der neue und alte Vorsitzende bilanzierte, dass man sich nach dem sehr intensiv geführten Bundestagswahlkampf in den vergangenen Monaten ein wenig ausgeruht habe. So konnte man Kraft für den spätestens im Sommer diesen Jahres beginnenden Landtagswahlkampf schöpfen. „Es hat in den letzten zwei Jahren ungeheuer viel Spaß gemacht, die FDP in Bruck zu führen, es gibt jedoch noch Einiges zu erreichen!“, sagte Koch auch mit Blick auf die Vorstandswahlen. Er motivierte die Mitglieder mit einem herzhaften: „Packen wir’s an!“

Unterstützung erhält er dabei nun von Caroline Steiner. Die Wahl einer Doppelspitze musste in der Versammlung erst beschlossen werden. Ermöglicht hatte dies der Landesparteitag im April.

Kreisrat Ulrich Bode schlug daraufhin die Eichenauer FDP-Ortsvorsitzende sowie eben den bisherigen Kreisvorsitzenden Koch vor. Das fand der FDP zufolge eine „überragende Mehrheit“. Man freue sich auf die Aufgabe, die FDP im Landkreis noch größer, schlagkräftiger und weiblicher zu machen, hieß es von den beiden Gewählten.

Der neue Vorstand wird durch die drei Stellvertreter Enrico Artus, Christian Heldwein und Benjamin Moos sowie den Schatzmeister Hendrik Grallert ergänzt. Zu Beisitzern wurden Birgit Thomann, Michael Fuchs, Verena Coscia, Guido Theil, Hansjörg Dürner, Thomas Georg und Matthias Hertel. Als Abschluss wurde die Puchheimer FDP-Ortsvorsitzende Michaela Kuchinka zur Frauenbeauftragten des Kreisverbands gewählt.

An diesem Abend konnten die Freien Demokraten im Landkreis außerdem treue Gefolgsleute ehren. Für 40 Jahre FDP-Mitgliedschaft erhielt Christiane Bauer aus Emmering die Theodor Heuss Medaille in Silber. Die goldene Ausführung konnten sich nach 50 Jahren Mitgliedschaft Klaus Gladiator aus Gröbenzell und Johann Wimmer aus Jesenwang ans Revers heften.

„Die FDP sei für ihn stets eine Bereicherung gewesen“, bedankte sich Klaus Gladiator. Johann Wimmer ergänzte, dass es in seiner FDP auch nicht immer leicht war. Aber die innere Haltung zur Freiheit habe ihn stets angetrieben.