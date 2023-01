Eltern verärgert: Im Sterntaler-Kindergarten brodelt es weiter

Von: Hans Kürzl

Die Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele und der Elternbeirat aus Eichenau wenden sich an die Kommunalaufsicht.

Eichenau – Die Eltern aus dem gemeindlichen Kindergarten Sterntaler machen wegen der geplanten Verlegung des Horts an die Starzelbachschule weiter Druck auf Bürgermeister Peter Münster (FDP). 25 Mütter und Väter ließen in den aktuellen zehn Minuten, die ohne Bezug zur Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vorgeschaltet sind, ihrem Ärger freien Lauf.

Die Hauptforderungen

Die Hauptforderungen, die von Kirsten Beddrich und Birgit Unertl als Elternsprecher vorgetragen wurden: Übernahme des Themas in den Gemeinderat und Erhalt des Sterntaler-Horts im Kindergarten. Mit der geplanten Verlegung reiße man gewachsene Strukturen der Einrichtung ebenso auseinander wie soziale Kontakte unter den Kindern. „Und wie sollen wir als Eltern Planungssicherheit bei unseren Arbeitsplätzen haben?“, sagte beispielsweise Beddrich.

Unterstützt wird das Anliegen von zwei Anfragen an die Kommunalaufsicht im Landratsamt. So will die Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele (Grüne) prüfen lassen, ob nicht doch der Gemeinderat durch den Bürgermeister hätte informiert werden müssen. Im Gemeinderat wird das Thema vorerst nicht behandelt werden.

Der Elternbeirat verweist in seinem Schreiben an die Kreisbehörde auf das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, nach dem der Elternbeirat unter anderem vom Träger über wichtige Entscheidungen informiert werden muss. „Das ist nie passiert“, so Elternbeiratsmitglied Eva Becker. Ebenso wenig habe es ein Gesprächsangebot gegeben.

Terminangebot?

Becker widerspricht damit Ausführungen Münsters, nach denen der Elternbeirat ein Terminangebot nicht wahrgenommen habe. Der Bürgermeister verwies darauf, dass es während seiner Entscheidung krankheitsbedingt Engpässe unter den Sachbearbeitern gegeben hätte. Münster erklärte zudem, dass 29 Eltern mit Krippenkindern derzeit noch überhaupt keinen Betreuungsplatz haben (und diese Plätze dann statt des Horts im Sterntaler-Kindergarten geschaffen würden). „Üben Sie doch bitte auch mit diesen Eltern Solidarität.“

Derweil macht der Zweite Bürgermeister Josef Spiess (CSU) seinem Unmut über den Alleingang Münsters ebenfalls Luft. „Ich verstehe, dass die Eltern aufgeregt sind.“ Für Unertl ein Zeichen, „dass wir von den Stellvertretern und Gemeinderat ernstgenommen werden“. Ein Gefühl, dass Beddrich vom Ersten Bürgermeister nicht hat: „Wir hoffen nicht, dass wir bald mit 50 Leuten kommen müssen.“

