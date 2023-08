Emmeringer Investor will Ladesäulen in Eichenau bauen

Von: Hans Kürzl

Schon bewährt: Schnellladesäule gegenüber dem Rathaus, hier 2019 bei der Einweihung mit Bürgermeister Münster (r.) und Matthias Morche (Komm-Energie). © Archiv

Mehr Autos sollen elektrisch fahren, dafür braucht es jedoch ausreichend Strom und Ladesäulen. Eichenau will hier mit gutem Vorbild vorangehen.

Eichenau – Der Gemeinderat hat im Ferienausschuss einstimmig beschlossen, Vorschläge der Verwaltung für 18 mögliche Standort weiter zu verfolgen. Die Kommune will damit dem sogenannten Masterplan II Ladeinfrastruktur der Bundesregierung folgen. Demnach soll bedarfsgerecht und benutzerfreundlich ein flächendeckendes Netz in Deutschland geschaffen werden. Noch ist das aber alles im Anfangsstadium.

Der Eichenauer Bürgermeister Peter Münster (FDP) sprach aber von einem „grundsätzlich guten Ansatz“. Zumal ein in der Sitzung nicht namentlich genannter Emmeringer Unternehmer in der Gemeinde vorstellig geworden sei. Er will auf öffentlichem Grund Ladesäulen aufstellen. Vertraglich sollen die entsprechenden Konditionen geregelt werden, wie in einem Investorenmodell.

Neben dem Einhalten gesetzlicher und technischer Regelungen sollte dann eine zehn Jahre lange Standortbindung vereinbart werden. Vorgeschrieben wäre auch der Betrieb der Ladesäulen mit Ökostrom. Nach Beendigung der Nutzung müssen die Flächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Mögliche Standorte wären an der Haupt- und Bahnhofstraße, am Spielplatz an der Kapellenstraße oder beim Restaurant Flori in der Emmeringer Straße. Gleiches gilt für gemeindliche Liegenschaften wie zum Beispiel am Badesee oder an der Friesenhalle. Auch die entlang der Roggensteiner Straße geplanten Stellplätze für die Starzelbachschule kämen nach den Plänen der Verwaltung in Frage.

Nach deren Auffassung geeignet sind ebenso Standorte auf Privatgrund. „Da müssen Gespräche mit den Anliegern geführt werden“, sagte Rathauschef Münster. In Betracht kämen die beiden Kirchen, ein Getränke- und ein Supermarkt.

Ausdrücklich wies die Verwaltung auch noch darauf hin, dass Ladesäulen nach der bayerischen Bauordnung verfahrensfrei sind. Nur bei Überdachungen, Trafostationen oder Nebengebäuden würde ein Bauantrag notwendig werden. Zeitliche Angaben, wann das Ladenetz erweitert wird, wurden nicht gemacht. Bürgermeister Münster betonte aber: „Wir werden alle Standorte weiter verfolgen.“

Wo kann man laden?

Wo in Eichenau bereits Ladesäulen für E-Mobilität installiert sind, kann man auf www.kommenergie.de einsehen.