Empörung über verfrühte Wahlkampfplakate

Schon Wahlwerbung? Für den politischen Gegner Münsters ein klarer Verstoß. © mm

Sechs Wochen vorher, das ist der früheste Zeitpunkt, an dem Parteien vor einer Wahl in Eichenau plakatieren dürfen. Eigentlich.

Eichenau – Die FDP mit dem amtierenden Bürgermeister und erneut kandidierenden Peter Münster hat nun an Bahnhof und Budrioallee ihr Wahlkampfmotto „Eichenau(er)leben“ samt Wahltermin 26. Juni bereits öffentlich platziert. Allerdings: Darauf wird auch auf eine aktuelle Informationsveranstaltung hingewiesen.

Der politische Gegner will das aber so nicht durchgehen lassen. Die heiße Wahlkampfphase werde in Eichenau auf sehr ungewöhnliche Art und Weise eröffnet, teilt CSU-Fraktionssprecherin Celine Lauer mit. „Ausgerechnet der Bürgermeister nimmt es mit der eigenen Plakatierungsverordnung nicht ganz so ernst.“ Offenbar hatte die CSU, für die sich Peter Zeiler um das Amt des Bürgermeisters bewirbt, die FDP bereits aufgefordert, zumindest das Wahldatum zu überkleben. Das ist aber immer noch zu sehen.

Bürgermeister Münster wehrt sich. Das Wahldatum sei sehr wohl überklebt worden. Danach habe sich der Kleber des Papiers durch die Witterungsverhältnisse jedoch gelöst. Münster versichert außerdem, dass die Plakate umgehend entfernt würden. Allerdings mangelt es dem Amtsinhaber auch an Verständnis für die Kritik. Die Parteien der anderen Mitbewerber – Martin Hausberger kandidiert für die Grünen – würden ebenso ihre Veranstaltungen plakatieren. „Das kann man dann auch mit der Wahl in Verbindung bringen“, so Münster.

Laut Münster sollte die CSU den Ball ein wenig flacher halten. Wie er dem Tagblatt erklärte, haben die Christsozialen neben anderen Parteien in der Vergangenheit die Kellerräume des Hauses 37 genutzt. Dies ist ein für die Gemeinde ausgelegter Bau. Somit sind Veranstaltungen von Parteien oder politischen Gruppierungen an sich nicht zulässig, wurden aber geduldet. „Die FDP hat das Haus 37 nicht genutzt“, betonte Münster.

Es ist nicht der erste Plakatärger in Eichenau. Vor den Kommunalwahlen im Jahr 2020 waren parteiübergreifend Plakate übel beschmiert worden. Dagegen protestierten damals alle Fraktionen im Eichenauer Gemeinderat gemeinsam.

