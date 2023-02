Neue Idee: Energiepark statt Gewerbegebiet im Eichenauer Norden

Von: Hans Kürzl

Eine Agri-Photovoltaikanlage wäre etwas, das sich die Grünen für den Norden von Eichenau wünschen. (Symbolfoto) © IMAGO/Jochen Tack

Energiekrise, explodierende Preise und die Versorgungssicherheit für die eigene Bevölkerung: Das alles steckt hinter der Idee der Eichenauer Grünen, im Norden des Ortes auf einer Wiese, einen Energiepark zu errichten. Eigentlich soll hier ein Gewerbegebiet entstehen.

Eichenau – Markus Hausberger, Sprecher der Grünen-Fraktion, präsentierte die Idee in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf der Fläche nördlich von Eichenau, zwischen Bahnhof-Kreisel und Roggenstein-Kreisel, könnte ein Energiepark entstehen. Das würde bedeuten: Solaranlagen statt Gewerbegebiet, das eigentlich derzeitige Beschlusslage ist.

„Es ist als Antrag zu sehen, dass man diese Möglichkeit prüft und ob es durchführbar ist“, erklärt Hausberger. Die Planung und Umsetzung von Freiflächen- oder Agri-Photovoltaik-Anlagen sei deutlich schneller zu verwirklichen als ein „klassisches“ Gewerbegebiet. Zudem soll die Fläche, die für den Energiepark vorgesehen ist, laut den Eichenauer Grünen nicht versiegelt werden. „Also ist sie für die Zukunft flexibel nutzbar und veränderbar“, so Hausberger.

Fraktionskollege Markus Brüstle brachte außerdem die Idee ins Spiel, einen gewerblichen Anbieter für den Betrieb der Anlage zu suchen. Energiereferent Stefan Perras (CSU) dachte laut darüber nach, Photovoltaik-Anlagen verpflichtend zu machen. „Wo es geeignet ist.“ Skeptisch bliebt Claus Guttenthaler (FW): „Wir haben eine Beschlusslage für ein Gewerbegebiet“, wies er auf die Faktenlage hin. In der Vergangenheit sei im Norden sowieso über so viele Dinge nachgedacht worden (Kasten).

Das Areal rund um die S-Bahn: Es gab schon viele Ideen und Visionen Der Eichenauer Norden wurde schon mehrfach als Schulstandort angepriesen. Anfang der 2000er-Jahre, als der Neubau des Brucker Graf-Rasso-Gymnasiums diskutiert wurde, brachte der damalige Bürgermeister Hubert Jung seine Gemeinde kurz ins Gespräch.

Im Jahr 2014 hatte der Landkreis die Bereitschaft der Gemeinde als Standort für eine zweite FOS/BOS abgefragt, da die Einrichtung aus allen Nähten platzte. Und weil man schon dabei war, warfen die Eichenauer ihren Hut für eine Realschule in den Ring, mit Sporthalle.

Vorgeschlagen wurde ebenso eine Fachschule für Pflegekräfte – wegen des Pflegezentrums auf der anderen Seite der Bahngleise. Im Norden des Bahnhofes ist seit 2021 die Errichtung eines Parkhauses angedacht – als Voraussetzung für das Wohnbauprojekt südlich der Gleise.

Allerdings sind die Grundstücksverhältnisse kompliziert: Teils gehört Grund zur Gemeinde, teils zur Bahn, teils zum Freistaat. Auch die Nachbarkommunen sind unter Umständen einzubeziehen.

Auch die Visionen rund um erneuerbare Energien sind nicht neu. Im Jahr 2007 und 2008 tauchten etwa Überlegungen auf, im Gewerbegebiet ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien zu errichten. Eine damals in Eichenau ansässige Firma hatte diese Idee vorantreiben wollen.

In den Gedankenspielen kam auch ein ganzes Gewerbegebiet vor, in dem sich vor allem Unternehmen für erneuerbare alternative Energieformen ansiedeln sollten. Der damalige Bürgermeister Hubert Jung dachte gar über eine Energie-Akademie nach. Es blieb allerdings beim Gedanken.

Für die Verwaltung erläuterte Carolin Speth vom Bauamt in ihrem Sachvortrag, dass man eine Photovoltaikanlage flexibler, also auch an anderen Orten, planen könne. Zudem bräuchte es Gespräche mit dem Freistaat Bayern als Grundstückseigentümer, ob er für eine derartige Nutzung die Freigabe erteile. „Letztlich hängt die Möglichkeit der Umsetzung einer Freiflächen-PV-Anlage auch davon ab“, erklärte Speth. Dem müsse sich außerdem die Frage anschließen, ob der Gemeinderat weiter ein Gewerbegebiet wolle. Insgesamt erachtet die Bauverwaltung eine weitere Prüfung des Antrags als nicht sinnvoll. Hausberger wollte aber nicht locker lassen. Deshalb wird sich der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung nun ausführlicher damit beschäftigen. Hans Kürzl

