Das Essen rollt jetzt auch für Arztpraxen

Die Nachbarschaftshilfe Eichenau (NBH) hat im Zeichen der Corona-Krise eine neue Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Vorerst befristet bis Ende Mai will sie einmal pro Woche „Essen auf Rädern“ in örtliche Arztpraxen liefern.

Eichenau – Die Nachbarschaftshilfe ist seit Beginn der Corona-Krise Teil des Hilfsnetzwerkes der Gemeinde. Über eine Telefonhotline werden Hilfesuchende und Engagierte miteinander verbunden. Dieses Bürgerservice-Telefon war einer der Denkanstöße für die neue Aktion des eingetragenen Vereins. „Personal in den Arztpraxen leistet sehr viel“, erklärt Manfred Boss, der als stellvertretender Vorsitzender auch im Küchenmanagement der NBH aktiv ist.

Essen auf Rädern

Er gehört außerdem zu dem Team von zwölf Fahrern, die im Ort das „Essen auf Rädern“ zu den Kunden bringen. Die Schulen und Kindertagesstätten werden beispielsweise normalerweise täglich mit 400 Mahlzeiten versorgt. Rund 50 Privatkunden werden ebenfalls mehrfach in der Woche beliefert.

Doch mit der Krise reduzierte sich die Zahl der zu verteilenden Essen erheblich. In den Einrichtungen waren allenfalls noch zwei Dutzend Kinder im Bereich der Notbetreuung zu versorgen. Folge: Die vier Vollzeit-Arbeitskräfte sowie die beiden Arbeitskräfte in der Küche waren bei weitem nicht mehr ausgelastet. Die Helfer überlegten sich alles Mögliche, um die Folgen abzumildern und die Fahrer mehr zu beschäftigen.

Die Lösung lag auf der Hand. „Auch wenn nicht jede Arztpraxis mit Coronapatienten zu tun hat, sind sie doch besonders mit den ganzen Auflagen belastet“, erklärt Boss. Das wolle man mit dem kostenfreien „Essen auf Rädern“ anerkennen und auf diese Art und Weise auch noch Danke sagen.

Schmeckt lecker

In den Praxen wurde die Idee positiv aufgenommen. Jennifer Riedmair, Arzthelferin bei Dr. Barbara Böning, freut sich über den Service. „Das entlastet uns hier sehr. Eine echt gut Idee und alles schmeckt echt lecker.“ Von den gefüllten Paprika etwa werde man sich von der NBH das Rezept geben lassen, so Riedmair.

„Einmal pro Woche wird geliefert, auf Vorbestellung“, erläutert Boss. Das Personal in den Praxen müsse sich nur auf ein bestimmtes Menü einigen. Dieses wird dann selbstverständlich kontaktlos übergeben. „Wir machen das mit einem freundlichen Gruß“, sagt Boss. Er fügt hinzu, dass ihm dieses Angebot persönlich sehr viel bedeute. Man bleibe so trotz aller Abstandsregeln in Kontakt. „Und tags darauf holen wir das gebrauchte Geschirr genauso ordnungsgemäß wieder ab“, bestätigt Boss.

Fahrer gut geschult

Die Fahrer seien für die Anlieferung an sich schon gut geschult und ebenso für die aktuelle Lage mitsamt all ihren Anordnungen und Vorschriften. Natürlich werden die politischen Änderungen und Lockerungen genau beobachtet. Für die Nachbarschaftshilfe kann das bedeuten, dass mit zunehmender Öffnung der Betreuungseinrichtungen und Kindertagesstätten die Zahl der Essen wieder zunimmt, die auszuliefern sind. Bis Ende Mai will man aber laut Boss die Arztpraxen und deren Personal auf jeden Fall beliefern. „Dann werden wir wieder beraten und nach Sachlage entscheiden“, kündigt er an. Die Anerkennung und das Gefühl, etwas Gutes zu tun und getan zu haben, werde auf jeden Fall bestehen bleiben.