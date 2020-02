Fahrradstraßen: Kommunalaufsicht vertröstet Gemeinde fürs Erste

Die Entscheidung der Kommunalaufsicht über die Ausweisung der Schul- und Parkstraße als Fahrradstraße wird mindestens bis Mitte März auf sich warten lassen.

Eichenau – Dies teilte eine Sprecherin des Landratsamtes auf Tagblatt-Nachfrage mit. Die Behörde sei wegen der Durchsicht der kommunalen Haushalte und der Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 15. März ausgelastet.

Damit herrscht bei dem kontrovers diskutierten Thema erst einmal Stillstand. Die Befürworter, zu denen vor allem eine schwarz-grüne Koalition zählt, setzen auf eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung, die sich jedoch noch innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens befindet. Der Bundesrat hat der Novelle zugestimmt, sie ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese sieht die Einrichtung von Fahrradzonen vor, ähnlich der Tempo 30-Zonen. Die Regelung soll sich an den Fahrradstraßen orientieren.

Im Juli 2019 hatte sich der Gemeinderat für Fahrradstraßen ausgesprochen. Eine Zählung hatte aber ergeben, dass der Anteil an Fahrradverkehr nicht ausreicht. Dennoch gab der Gemeinderat im November grünes Licht für die nahe an den Grundschulen gelegenen Straßen. Dies hatte die Rechtsaufsicht wiederum als rechtswidrig eingestuft. Der Gemeinderat rebellierte und blieb bei seinem Beschluss.

Die rechtliche Lage ist verwirrend: Die Rechtsaufsicht hatte in ihrer Antwort darauf hingewiesen, dass Bürgermeister Peter Münster (FDP) eine Entscheidung in eigener Zuständigkeit hätte treffen können. Er hätte zudem den Beschluss zunächst umsetzen müssen. Münster hatte sich dem stets verweigert und sich gegenüber dem Landratsamt gegen den seiner Meinung nach rechtswidrigen Beschluss ausgesprochen. Das brachte ihm den Vorwurf mangelnder Neutralität ein. hk