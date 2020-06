Falscher TV-Techniker will Eichenauer Ehepaar abzocken

Seit der Umstellung auf digitalen TV-Empfang hat ein Eichenauer Ehepaar nur Ärger: Kein Tag verlief ohne Störung. Von Vodafone fühlen sie sich im Stich gelassen. Und dann war da noch dieser dubiose Techniker.

Eichenau – Gerade in Corona-Zeiten ist es den Baders wichtig, sich zu informieren: zum Beispiel durch Dokumentationen und Nachrichtensendungen im TV. Ab und zu soll’s auch ein wenig Zerstreuung sein: Die BR-Soap „Dahoam is dahoam“ sehen sie gerne oder Musiksendungen. Die Umstellung auf Digital im Oktober 2018 versprach Vielfalt sowie reinen Fernseh- und Radiogenuss. Doch die Freude daran ist überschaubar, wie die Eichenauer berichten. Sie scheinen vom Pech verfolgt: Erst kamen die technischen Probleme und dann offenbar auch noch ein Betrüger.

Kein Spaß mehr an Lieblingssendungen - Vodafone konnte nicht helfen

Urplötzlich tauchen nämlich statt der Tagesschau Streifen oder Pixel auf der Mattscheibe auf, gegenüber denen die allerersten Handy- und Videospiele geradezu hochauflösend wirken. Das passiere absolut unregelmäßig, was das Ehepaar vollends zur Verzweiflung treibt. „Zu jeder möglichen Tageszeit, mal für Sekunden, mal sind es Minuten“, erzählt die 69-jährige Eva Bader.

„Es ist auch kein Sender sicher“, fügt Ehemann Wolfgang hinzu, bis vor seiner Pensionierung beruflich als Nachrichtentechniker unterwegs. „Wir befinden uns zwischen Verzweiflung und Wut“, sagt das Paar. Die beiden haben sich ans Tagblatt gewandt – als letztes Mittel. Denn selbst mehrere Anrufe beim Anbieter Vodafone hätten keine Lösung ergeben. Wenigstens hätte sich das Unternehmen bemüht gezeigt, dem Problem auf den Grund zu gehen. Allerdings erfolglos.

Angeblicher Techniker erscheint unangemeldet - viel spricht für einen Betrüger

Außerdem ist das nicht der einziger Ärger, den sie in dieser Angelegenheit haben. Denn Anfang Januar erschien ein Techniker, angeblich von Vodafone. „Unangemeldet“, wie sich Eva Bader erinnert. Dann habe er auch noch 130 Euro für eine Smartcard kassieren wollen. „Ohne Rechnung. Mit Rechnung würde es noch teurer, hat er gesagt.“ Die 69-jährige macht dieses Verhalten wütend. Sie denkt sogar an einen kriminellen Trick, weil dieser Mitarbeiter nur eine Visitenkarte vorlegte.

Laut Vodafone-Sprecher Volker Petendorf sei dies ein absolut unübliches Verhalten. Techniker, die direkt vom Unternehmen beauftragt sind, würden im direkten Kontakt mit dem Kunden keine Bargeschäfte abwickeln. „Das geht über das Konto oder wird mit der nächsten Rechnung abgewickelt.“ Zudem weise sich ein Mitarbeiter stets aus. Petendorf rät: „Wenn Sie ganz auf sicher gehen wollen, fragen sie bei der Hotline nach.“

Auch eine Rückfrage bei der zuständigen Germeringer Polizei ergibt: Die Vorgehensweise spricht klar für eine gängige Betrugsmasche. Im Zusammenhang mit Vodafone seien aber keine weiteren Fälle bekannt, so Vize-Inspektionsleiter Andreas Ruch.

Technische Probleme: Vodafone-Sprecher hat einen Verdacht

Was die technischen Probleme angeht, teilt Vodafone-Sprecher Petendorf auf Tagblatt-Anfrage mit: In den betroffenen Straßenzügen, zu denen die Eichen- und Flurstraße gehören, könne man keine Störungen im Netz erkennen. Auch seien in den vergangenen zwei Wochen aus diesem Gebiet überhaupt keine Beschwerden eingegangen. Er habe eine ganz andere Vermutung.

Die Betroffenen sollten erst im Bereich des Hauses nach der Wurzel allen Übels suchen. Petendorf: „Das kann zum Beispiel ein Wackelkontakt am Gerät sein.“ Auch ein defektes elektronisches Gerät oder ein störender Sender in der Nachbarschaft könnten die Ursache sein. „Es gibt zahllose Möglichkeiten, die die Störung verursachen.“

Zufrieden stellt das die Baders nicht. Sie versichern, dass das Fernsehgerät einem zeitgemäßen technischen Stand entspricht. Vielleicht melden sich noch andere Betroffene, wie sie hoffen.

Lesen Sie auch: Vodafone-Kunden drei Tage lang ohne Internet und Telefon