Beim Unkrautvernichten geht Teil einer Hecke in Flammen auf

Von: Thomas Steinhardt

Die Hecke nach dem Brand. © Feuerwehr Eichenau

In Eichenau ist eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Eichenau - Ein 53-jähriger Eichenauer wollte am Donnerstag gegen 20.15 Uhr laut Polizei einen Gehweg von Unkraut befreien. Er verwendete einen Gasbrenner. Dabei flogen vermutlich Funken auf die Hecke am Gehweg. Die Hecke geriet in Brand. Der 53-Jährige bemerkte das erst durch den Brandgeruch.

Er konnte das Feuer selbst löschen, laut Feuerwehr auch mit Unterstützung von Nachbarn mit zwei Gartenschläuchen. Die Feuerwehr Eichenau rückte trotzdem, musste aber nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Es entstand ein Sachschaden an Hecke und Zaun von rund 1000 Euro.

