Feuerwehrhaus weist nach zwölf Jahren Mängel auf

Von: Hans Kürzl

Die Sanierung wird nicht ganz billig. © K. Schmitt via IMAGO/Fotostand

Vor knapp zwölfeinhalb Jahren ist das Feuerwehrgerätehaus an der Tannenstraße in Betrieb gegangen. Trotzdem bröckelt im Schlauchturm und in der Fahrzeughalle bereits der Putz.

Eichenau – Im laufenden Jahr will man es zwar noch einmal ohne Nacharbeiten versuchen. Doch bereits für 2024 sind im Haushaltsansatz 180 000 Euro für die Erneuerung von Putz und Vollwärmeschutz eingeplant, für 2025 noch einmal 25 000.

Für Michael Wölfl (CSU) Grund genug, das Verhältnis des Alters des 7,2 Millionen Euro teuren Baus zu den entstehenden Folgekosten anzusprechen. „Es ist schon eklatant, welche Baumängel zutage treten“, brummte der Liegenschaftsreferent. Für das Alter des Hauses seien die Kosten viel zu hoch. Wölfl dachte dabei auch noch an die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für Heizung und Lüftung. Dafür werden bereits im laufenden Jahr 40 000 Euro fällig.

Dagegen standen andere Erneuerungen und Erweiterungen außerhalb jeder Diskussion, obwohl sie kostenmäßig durchaus bedeutende Positionen sind. Ein neues Drehleiterfahrzeug wird mit 150 000 Euro zu Buche schlagen, die Beschaffung von Digitalfunkmeldeempfängern mit 80 000 Euro. Für Schwimmwesten und Sprungretter sind 11 000 Euro angesetzt.

Aus der Wunschliste der Feuerwehr gestrichen wurde ein Kommandowagen, der mit 60 000 Euro zu Buche schlägt. Hier will man darüber nachdenken, ob man sich nicht doch ein Leasing-Fahrzeug anschaffen soll. hk

