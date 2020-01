Freies Internet im Bahnhofsgebäude

Schnell mal die E-Mails checken oder nachsehen, wann die nächste S-Bahn kommt, ohne das eigene Datenvolumen dabei zu strapazieren – im Jahr 2020 soll das per WLAN auch im Bereich des Eichenauer Bahnhofgebäudes möglich werden.

Eichenau – Dies gab Bürgermeister Peter Münster (FDP) in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Weihnachtsferien bekannt.

Nach Gesprächen mit der Telekom sei wieder Bewegung in das Anliegen der Gemeinde gekommen. Das Ergebnis: Es sei wohl möglich, mit der Leitung in das Bahnhofsgebäude zu gehen und es so zu erschließen, wie Münster dann noch auf Nachfrage unserer Zeitung ergänzte.

Der Eichenauer Bürgermeister hatte auf Andreas Zerbes von der SPD-Fraktion reagiert, der mit einer gewissen Ironie nachgefragt hatte: „WLAN am Bahnhof, erlebe ich das noch?“ Zerbes ist mit 24 Jahren das jüngste Gemeinderatsmitglied in Eichenau.