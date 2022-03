Fremder belästigt Achtjährige und verfolgt sie - nun meldete er sich bei der Polizei

Von: Kathrin Böhmer

Eine Achtjährige wurde von einem Mann belästigt und verfolgt. Zuhause erzählte sie aufgelöst ihren Eltern von dem Vorfall. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Ziemlich gruselige Szenen hat eine achtjährige Eichenauerin erlebt. Ein fremder Mann sprach sie an und verfolgte sie. Nun meldete sich der Unbekannte bei der Polizei.

Update, 2. März, 14.27 Uhr: Der Unbekannte, der eine Achtjährige an einem Supermarkt angesprochen und verfolgt hatte, hat sich laut der Germeringer Polizei gemeldet. Laut Polizei gab er an, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er das Mädchen mit seinem Verhalten verschreckt hatte. Er entschuldigte sich für sein Verhalten.

Im Rahmen einer sogenannten Gefährdenansprache wurde er durch Polizeibeamte eindringlich darauf hingewiesen, dass er ein solches Verhalten zukünftig zu unterlassen habe. Der Eichenauer habe sich einsichtig gezeigt. Weiterhin sind laut Polizei keine weiteren polizeilichen Maßnahmen veranlasst. Das Verhalten erfülle keinen Straftatbestand.

Mann belästigt Achtjährige vor Supermarkt - danach verfolgt er sie

Erstmeldung vom 2. März, 10.36 Uhr: Eichenau – Das kleine Mädchen radelte am Montagvormittag zum Penny, um dort einzukaufen. Das macht sie gern, wie ihr Vater berichtet. Der Supermarkt sei nicht weit weg von daheim und das Kind müsse keine große Straße überqueren. Doch an diesem Tag passierte etwas, das nichts mit zu schnellen Autos zu tun hat, aber der Familie dennoch große Angst macht.

Die Achtjährige stellte ihr Fahrrad auf dem Parkplatz ab, als sich ihr ein älterer Mann näherte. „Du hast aber ein schönes Fahrrad“, soll er zu ihr gesagt haben. Das Mädchen bedankte sich und ging in den Laden. Der Mann sei ihr nachgegangen, erzählte sie später ihren Eltern. Er habe sie immer wieder komisch angeschaut und schließlich gefragt, wo sie wohne.

Die Kleine reagierte nicht darauf, zahlte und verließ den Supermarkt. Draußen ging der Mann erneut auf sie zu und erkundigte sich, ob er ihr Fahrrad kaufen dürfe. Das Kind verneinte, woraufhin der Mann übergriffig geworden sein soll. Die Achtjährige sprang aufs Rad und fuhr davon, der Mann folgte ihr anscheinend, ebenfalls mit dem Fahrrad.

„Sie war völlig aufgelöst, als sie daheim ankam“, berichtet ihr Vater. Es habe eine Weile gedauert, bis sie über die Ereignisse sprechen konnte. „Deshalb konnten wir auch nicht sofort die Polizei rufen und der Mann war wohl natürlich über alle Berge.“

Die zuständige Germeringer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nehmen die Schilderungen sehr ernst. Derzeit könnten aber noch keine Aussagen zu dem Fall getroffen werden, wie ein Sprecher mitteilt. Die Angaben des Mädchens müssen noch überprüft werden. Auch über das Motiv des Mannes könne man zum jetzigen Zeitpunkt lediglich spekulieren.

Für einigen Wirbel sorgt der Fall jedoch bereits in den sozialen Medien. Die Großmutter des Mädchens hat noch am selben Tag in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Eichenau wenn...“ einen Aufruf gestartet. Sie bat Zeugen, die an dem Tag etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden. gar

