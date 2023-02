Weitere Bushaltestelle am Friedhof kommt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Die neue Bushaltestelle soll links im Hintergrund entstehen, wo man Baken und eine Parkbucht sieht. Die feste Mittelinsel kommt in etwa auf die Position des Provisoriums. © HANS KÜRZL

Alle, die mit dem Bus oder zu Fuß zum Eichenauer Friedhof unterwegs sind, sollen es in Zukunft leichter haben.

Eichenau – Der Gemeinderat hat beschlossen, die letzten Barrieren zu beseitigen. Eine Mittelinsel soll vom Provisorium zur Dauereinrichtung werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 90 000 Euro. Nicht alle waren aber zufrieden.

Mit Inbetriebnahme der Buslinie 860 Ende 2021 wurde die neue Bushaltestelle „Friedhof“ in Eichenau geschaffen. Hier gibt es allerdings ein Manko: Diese ist zwar bereits (barrierefrei) ausgebaut, allerdings nur auf der Straßenseite, die direkt am Friedhof liegt. Nun soll es noch eine weitere Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite geben.

Mittelinsel

Um Fußgängern den Überweg über die Straße zu erleichtern, hat die Gemeinde außerdem provisorisch eine Mittelinsel eingerichtet, quasi als Testballon. Offenbar mit Erfolg: Denn der Gemeinderat entschied sich bei neun Gegenstimmen, diese dauerhaft in etwa an der gleichen Stelle zu installieren.

Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 90 000 Euro, ohne Mittelinsel wären sogar nur 30 000 Euro fällig gewesen. Die zwei anderen Varian- ten, die von der Verwaltung vorgeschlagen worden waren, hätten mit 145 000 beziehungsweise 115 000 Euro zu Buche geschlagen. In einer Variante wären in der bisherigen Parkbucht neben der Haltestelle noch zwei Parkplätze geschaffen worden, plus Gehweg bis zur Olchinger Straße. In der zweiten Variante wäre die Haltestelle ein Stück näher zur Olchinger Straße gesetzt worden. Diese beiden Ideen waren, mit einigen Untervarianten, meist eindeutig abgelehnt worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Kritische Stimmen

Die Richtung für die Entscheidung hatte letztendlich Zweiter Bürgermeister Josef Spiess (CSU) vorgegeben. Die zwei (abgelehnten) Varianten seien nicht nur kostenintensiver. „Sie benötigen auch viel zu viel Fläche.“ Ähnlich formulierte es Claus Guttenthaler (FW). Martin Eberl sah in der Mittelinsel noch die Möglichkeit, dass der Verkehr unmittelbar nach dem Ortseingang zusätzlich eingebremst werden könne.

Doch es gab auch kritische Stimmen. Ulrich Bode (FDP) wollte den Übergang zumindest hinterfragen. Marion Behr (Grüne) regte an, statt der Mittelinsel eine Bedarfsampel aufzustellen, um den Übergang zu regeln. „Inseln sind an solchen Stellen sehr gefährlich“, sagte sie.

Mobilitätsreferent Markus Brüstle (Grüne) sah ein Sicherheitsproblem wegen der fehlenden Beleuchtung. „Man hat ein ungutes Gefühl, wenn man dort entlang geht.“ Zudem sei es schwierig, auf der Mittelinsel selbst ein normales Fahrrad zu platzieren.

Erste fixe Erkenntnisse gibt es bereits zu der neuen Friedhofshaltestelle: Diese werde laut Landratsamt „befriedigend“ genutzt. Pro Tag seien die Ein- und Ausstiege auf 50 zu beziffern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.